Bielsa critica planteamiento de Jaime Lozano: Debió tomar el partido con su "máximo poderío”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que la selección nacional de Uruguay goleó 4-0 a México en un partido amistoso rumbo a la Copa América 2024, su estratega, Marcelo Bielsa, criticó en conferencia de prensa la forma en que el técnico mexicano Jaime Lozano encaró el encuentro.

El “Loco” Bielsa dijo que no entendía por qué el Tri salió a la cancha con un cuadro alternativo, pues al tratarse de una fase de reconstrucción y preparación esperaba que salieran con “todo su poderío”.

“Un equipo que está preparándose debería tomar el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que iba a jugar contra Brasil (…) Para un conjunto que se está preparado es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas, los errores y resultados adversos bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera.

“Creo que México tiene jugadores, que no se pierda de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del campo, demasiados. Me parece que México será un rival distinto al que vimos hoy” explicó Bielsa.

El entrenador charrúa pidió que las reacciones a la goleada 4-0 no fueran exageradas, pues los dos equipos se encuentran en el proceso de preparación rumbo a la Copa América.

“Hay cosas que no se pueden ignorar, el lateral derecho, el central, el otro central, arquero y los delanteros, demasiadas cosas que si uno no las considera veríamos con demasiado optimismo el partido desde Uruguay y no debería de ser así, y demasiado pesimismo de México tampoco debería de ser así.

“Es exagerado. En el primer tiempo merecimos los goles, pero también los deberíamos haber sufrido. El funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó. Cuando se dan estas diferencias de goles, hay que respetar al oponente y se desvirtúa un poco”, finalizó Marcelo Bielsa.