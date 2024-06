Carlos Alcaraz es campeón de Roland Garros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tenista Carlos Alcaraz ganó su primer título de Roland Garros. El español se impuso 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 al alemán Alexander Zverev; con este triunfo el número tres del mundo suma a su palmarés tres torneos de Grand Slam.

En 2022, el murciano, de 21 años, conquistó el Abierto de Estados Unidos tras vencer (6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3) al noruego Casper Ruud. Y un año después conquistó Wimbledon al imponerse (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4) al serbio Novak Djokovic.

Alcaraz se sobrepuso a un quiebre rápido y se hizo con el primer set, que cerró con un gran golpe ganador de derecha, pero permitió a Zverev igualar el partido a medida que aumentaban sus errores no forzados en el segundo parcial.

Una vez recuperado el equilibrio, Alcaraz sacó para el tercer set con ventaja de 5-3 antes de que otro fallo permitiera la recuperación de Zverev, que finalmente ganó cuatro juegos seguidos y se quedó con el parcial para tomar ventaja de 2-1. Sin embargo, a partir de ahí, Alcaraz mostró todo su poderío y cerró los otros dos sets casi sin inconvenientes para quedarse con la corona.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title ??????#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O