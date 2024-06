El clavadista Kevin Muñoz gana el selectivo y clasifica a los Juegos Olímpicos de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kevin Muñoz dio la sorpresa en el selectivo nacional de clavados al vencer a los clavadistas olímpicos Rodrigo Diego y Jahir Ocampo para adueñarse de la última plaza olímpica de México en la prueba de trampolín de tres metros individual. La competencia tuvo lugar en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

Muñoz, quien es entrenado por Iván Bautista sumó una puntuación de 430.45 unidades para sellar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024; el segundo lugar fue para Rodrigo Diego con 397.25 unidades y Jahir Ocampo cerró con 390.15.

“Lo logramos, fue un camino duro, pero trabajamos por este resultado y gracias a Dios ya está, era un sueño que tenía y ya verlo materializado hace que me tiemble la voz (…) pero festejaremos después de París.

“La competencia no se acaba hasta el último clavado, es una cuestión de consistencia y de no perder el enfoque por más que un clavado no salga bien en el que sigue te repones”, declaró Kevin Muñoz al finalizar la competencia.

De esta manera, el equipo nacional de clavados quedó formado por Osmar Olvera en el trampolín de tres metros tanto individual como sincronizado acompañado por Juan Celaya, Randal Willars y Kevin Berlín en plataforma 10 metros y sincronizado, así como Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en 10 metros individual y sincronizado; además de tres metros individual con Aranza Vázquez y Kevin Muñoz.