Rodrigo Diego, clavadista mexicano, no irá a los Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clavadista Rodrigo Diego perdió su última oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras quedar en segundo lugar en el selectivo de clavados y después de que el Comité Olímpico Mexicano (COM) le retirara la plaza como pareja de Osmar Olvera en el trampolín de tres metros sincronizados.

El 26 de febrero último, a seis meses de la inauguración en París, el Comité de Estabilización/COM anunció a través de un comunicado que después de un “minucioso análisis” habían tomado la decisión de ponerle los nombres a las plazas olímpicas por los resultados obtenidos en los Campeonatos Mundiales de la World Aquatics y no a través de un selectivo final como se hizo en los ciclos anteriores.

“Se confiere el acceso directo a los Juegos Olímpicos 2024 a aquellos clavadistas que hayan alcanzado los diez primeros puestos en las finales de las pruebas individuales, así como a los cuartos lugares en las competencias de sincronizados”, se lee en el comunicado.

Rodrigo Diego y Osmar Olvera culminaron en cuarto lugar en sincronizados de tres metros en el Mundial de Doha. Dicho resultado le otorgó a México un boleto en la prueba y de acuerdo a las determinaciones del COM, la dupla que viajaría a la justa veraniega, serían los mismos que la ganaron.

Ya con la plaza asegurada, Rodrigo Diego continuó su camino de preparación rumbo a los juegos, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. En marzo en la Copa del Mundo de Clavados de Canadá ganó la medalla de bronce en tres metros sincronizados al lado de Osmar Olvera, pero en lo individual culminó en el décimo lugar.

Posteriormente, en Alemania, donde tuvo su última participación internacional, le alcanzó para el puesto 13 en los tres metros individual y por un error en la ejecución perdió la oportunidad de medalla, pues la dupla cayó del segundo al noveno sitio en la final. De acuerdo a María José Alcalá, presidenta del COM, después de la competencia en Alemania se prendieron las alarmas sobre el desempeño de Rodrigo Diego.

“Tenemos que velar por los resultados de este país, tenemos que ser responsables en todo lo que está alrededor. Rodrigo Diego traía una lesión desde los Juegos Panamericanos que se le fue acumulando y en Alemania tuvo una situación muy desafortunada que todos saben, al sacar cero. Pero después nos mencionó que la lesión no le permitió hacer correctamente el clavado”, declaró Alcalá a Claro Sports.

Por ello a dos meses de los Juegos Olímpicos el COM sometió a Rodrigo Diego y Juan Celaya a una evaluación por cuatro días donde los clavadistas compitieron 24 veces, de las cuales Celaya ganó 23. Así se eligió que Celaya sería el compañero de Osmar Olvera en París.

Rodrigo Diego aún podía competir por ganar la última plaza en el trampolín de tres metros, cuyo selectivo se llevó a cabo la tarde de este sábado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM). Sin embargo, el clavadista culminó en segundo lugar con 397.25 puntos al ser superado por Kevin Muñoz de 21 años que sumó 430.45.

“Simplemente no se me dio, traía una lesión en la pierna que parece que ya se me había quitado, pero la semana pasada tuve mucha exigencia ya que tuvimos 24 evaluaciones de parte de la comisión y hoy no llegué en mi mejor momento.

“Estoy tranquilo porque di lo mejor de mí, lo intenté hasta el final a pesar de cómo me sentía y la pierna se me comenzó a vencer en los últimos tres clavados, pero así es esto, di lo mejor de mi hasta que mi cuerpo me lo permitió”, dijo Rodrigo Diego al finalizar la competencia.

Esta no es la primera vez que se crea polémica por la forma en que se otorgan los boletos olímpicos, que cabe aclarar son para el país, por lo tanto, el COM determina cómo repartirlos. En 2021 la dupla compuesta por Melany Hernández y Paola Espinosa no asistieron a Tokio a pesar de que ellas ganaron la plaza en el Campeonato Mundial de 2019.

En el selectivo final las clavadistas concluyeron en la tercera posición con una sumatoria de 259.20 puntos y terminaron en el último puesto entre las tres parejas que compitieron. La dupla que representó a México en los Juegos Olímpicos fueron Carolina Mendoza y Dolores Hernández.