Jaime Lozano es ratificado como entrenador de México hasta el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO. (apro).- Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en la primera fase de la Copa América 2024 tras empatar 0-0 ante Ecuador, el director deportivo de selecciones nacionales varoniles, Duilio Davino, ratificó a Jaime Lozano como entrenador del conjunto nacional a pesar del vergonzoso resultado obtenido en el certamen continental.

Davino habló con los medios de comunicación para respaldar a Lozano y reiteró que se mantendrá al frente del banquillo de México hasta el Mundial de 2026, donde México fungirá como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El directivo también declaró que pese a la caída en primera ronda de la Copa América hay cosas positivas para rescatar, como la participación de nuevos jugadores que no habían tenido una oportunidad con el Tri. Cabe destacar que uno de los nuevos jugadores de más confianza de Jaime Lozano es Guillermo Martínez, el delantero de los Pumas, quien tiene 29 años de edad.

“Estoy muy triste porque como mexicano me duele que la Selección no triunfe, estando en el proyecto mucho más, pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió sí se cumplieron los otros, jóvenes que no han tenido participación pudieron participar, el equipo siempre fue hacia adelante, el equipo luchó y compitió, corrió más que los rivales y tuvo una gran actitud. A construir sobre eso”, explicó.