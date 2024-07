Renata Zarazúa, tenista mexicana, hace historia en Wimbledon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tenista Renata Zarazúa entró de último momento como “lucky loser” al cuadro principal de Wimbledon, además, hizo historia al convertirse en la segunda mexicana en tener participación en la cancha central del Grand Slam.

Zarazúa se convirtió en la primera mexicana de la era abierta que jugó en la cancha central del Wimbledon, 56 años después de la participación de Elena Subirats en 1968, justo el año donde arrancó la era abierta.

Zarazúa enfrentó a la británica Emma Raducanu y cayó 7-6(0) y 6-3, pese al resultado adverso, la tenista de 26 años hizo historia y se convirtió en la quinta tenista mexicana que juega en Wimbledon. La más reciente participación de tenistas mexicanas fue en 2022 con Fernanda Contreras, por su parte Angélica Gavaldón participó en cinco ediciones, su mejor resultado fue llegar a la tercera ronda en 1990 y 1995.

Rosa María Reyes también llegó a la tercera ronda en 1969, mientras que la mejor participación mexicana fue gracias a Yolanda Ramírez, quien en singles alcanzó los cuartos de final en 1959 y 1961. El 2024 ha sido un buen año para Zarazúa, pues en la actual temporada ya participó en tres de los cuatro Grand Slam, previo a Wimbledon accedió al cuadro principal de Roland Garros y del Australian Open, en ambas se despidió en la primera ronda.

Ready for more ??



Emma Raducanu takes on Renata Zarazua in today's second match on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/SgTFVKlKMd