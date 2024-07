Cruz Azul emprende acciones legales por “madruguete” de Rodrigo Huescas al Copenhague

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el Cruz Azul acusó a Rodrigo Huescas y a su agente de actuar con mala fe, el club también anunció que tomó medidas legales contra el jugador y su agencia, AmEro Sports, luego de que confirmó su llegada al Copenhague sin previo aviso.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Cruz Azul, las razones que los obligaron a tomar dichas medidas se deben a que el jugador y sus representantes decidieron "rescindir unilateralmente de forma anticipada y sin justa causa su vínculo" con el equipo, pese a ello el futbolista de 20 años fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Copenhague de la liga danesa por los próximos cinco años.

“Cruz Azul es una institución que impulsa el desarrollo y aspiraciones de sus jugadores, particularmente de aquellos formados desde las categorías de fuerzas básicas. Sin embargo, la institución no permitirá que agencias externas, ni intermediarios y otros terceros con intereses personales perjudiquen su planeación deportiva ni su patrimonio.

“Lamentamos que una relación de tantos años termine de esta manera. Condenamos enérgicamente la influencia de la Agencia AmEro Sports en el jugador, incitándolo a romper su contrato con nuestra institución”, expresó el club en su comunicado.

Asimismo, el club confirmó que procedieron conforme a la ley y la regulación deportiva y ejercieron acciones legales contra los representantes de Rodrigo Huescas, por la forma que influenció a su jugador para el rompimiento de su contrato.

Huescas es presentado con el Copenhague

En la presentación que realizaron a través de redes sociales, el director deportivo del Copenhague, Sune Smith-Nielsen, afirmó que la llegada del defensa mexicano fue el resultado del duro trabajo de todo el departamento de ojeadores del club.

“Traemos a un jugador con potencial internacional que ha tenido un buen rendimiento en su liga nacional. Vemos a Rodrigo principalmente como lateral, por lo que hemos conseguido un jugador que supondrá una competencia adicional para esa posición”, dijo.

Mientras que el futbolista se dijo emocionado por dar el siguiente paso en su carrera deportiva y agradeció la oportunidad.

“Se me hizo un gran proyecto, venir acá no fue mucho de pensar, es un equipo muy grande. He seguido al equipo y tiene mucho el balón y quiere atacar el juego. Me viene bien, y al mismo tiempo el equipo cuenta con un fantástico apoyo de los aficionados”, sentenció.