Ana Guevara niega haber pedido habitaciones de hotel en París; María José Alcalá la desmiente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, aseguró que el adeudo de 75 mil euros que se tiene con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 no es su responsabilidad y se trata de “un teléfono descompuesto”.

Después de que Proceso publicó la nota “En riesgo la presencia de Ana Guevara en París por adeudo con el Comité Organizador”, el 5 de julio, donde se informó que, si la Conade no cubre el adeudo que se le ha estado solicitando desde enero de este año, el Comité Olímpico Mexicano (COM) no le entregará las acreditaciones con las que ella y su acompañante, así como otros tres funcionarios del organismo podrán entrar a las instalaciones olímpicas.

Este jueves, durante la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, Ana Guevara reveló que mañana 12 de julio se reunirá con María José Alcalá, presidenta del COM, para esclarecer el “mal entendido”.

Explicó que ni ella ni su equipo cancelaron las reservaciones en el hotel Barriere Le Fouquet’s, donde se hospedarán los mandatarios durante la justa veraniega.

“No hay ninguna cancelación, yo no tengo más acreditaciones que la mía y mi acompañante y no tiene ningún sentido decir que se pidieron más habitaciones, nunca lo solicitamos.

“Es ahí donde está el teléfono descompuesto, no hice ninguna cancelación, tampoco tengo un documento que acredite la petición, es un tema de comunicación”, explicó Guevara.

En el mismo evento, María José Alcalá explicó que el COM no tomó ninguna decisión unilateral y que las habitaciones fueron solicitadas por la Conade.

“El pago se tiene que hacer, nosotros somos muy transparentes y claros, y bueno, los documentos están, está muy claro que nosotros solicitamos las habitaciones indicadas por ellos”, sentenció.

Ana Guevara se rehúsa a pagar dicha cantidad, pues a pesar de que reservó varias habitaciones, decidió que ya no desea alojarse en el hotel que el Comité Organizador eligió para los dirigentes deportivos por motivos de seguridad y logística.