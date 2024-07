España gana la Eurocopa tras vencer 2-1 a Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Eurocopa llegó a su fin y la Selección Española se proclamó conquistadora del viejo continente tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final. Con este título, España suma a su palmarés cuatro trofeos de este certamen, el más reciente lo consiguió en 2012.

El primer tiempo en el estadio Olímpico de Berlín fue sumamente ríspido, pues ninguna de las dos selecciones logró pisar con peligro el área rival, aunque España dejó claro que, como a lo largo de todo el torneo su punto fuerte para atacar serán los extremos. Por su parte, Inglaterra pareció nunca estar cómoda en la primera mitad.

Una de las acciones más llamativas a lo largo del primer tiempo no fue algún disparo o una atajada, sino una falta. Al minuto 30, Dani Olmo le dio un planchazo en la cadera a Declan Rice. Pese al golpe y peligro de éste, el silbante amonestó al español. El primer tiempo terminó 0-0.

En el complemento, las acciones apenas dieron tiempo de respiro a la afición. Al minuto 46, Lamine Yamal tomó el balón en tres cuartos de cancha y fue encarando rivales hasta llegar a los linderos del área grande, para después asistir a Nico Williams, quien con la parte interna del botín derecho anotó el gol de España.

Los españoles comenzaron a circular el balón y a tener mayor posesión. Además, pusieron a prueba al cancerbero Jordan Pickford, quien evitó en más de una ocasión que su valla cayera de nuevo. A pesar de tener que remar contra corriente, los ingleses adelantaron líneas y presionaron con mayor ímpetu a sus rivales. El contragolpe se volvió protagonista de su juego.

Fue precisamente en un contrataque que llegó el empate de Inglaterra. Los ingleses tomaron mal parada a la zaga española y después de triangular en el área rival, Cole Palmer disparó de zurda para vencer al arquero Unai Simón.

Tras el gol recibido, España volvió a hacerse con la posesión del balón y su ataque se volvió más violento. A cinco minutos del tiempo regular, Marc Cucurella mandó un centro raso por el extremo de la izquierda, mismo que encontró el pie derecho de Mikel Oyarzabal para el 2-1 definitivo.

