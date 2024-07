Final de la Copa América se retrasa por incidentes en ingreso de aficionados al estadio

MIAMI GARDENS, Florida (AP).- La final de la Copa América entre Argentina y Colombia arrancará al menos con un retraso de media hora debido a incidentes con el ingreso de los aficionados al estadio.

Los hinchas lograron desbordar los portones de seguridad Hard Rock Stadium en las horas previas al encuentro.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron a aficionados, la mayoría con los colores amarillo y rojo de la selección colombiana, saltando sobre los accesos en la zona suroeste del estadio en Miami Gardens, Florida, corriendo para no ser alcanzado por la policía y el personal del estadio. Se podían escuchar gritos.

La CONMEBOL informó que "las personas que no cuentan con 'tickets' (entradas) no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos".

El ente rector del fútbol sudamericano indicó que el partido se retrasará 30 minutos y que iniciará a las 8:30 de la noche local.

?????? | ?????????? - In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy — ????The Informant (@theinformant_x) July 14, 2024