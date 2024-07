Jacoby Jones, campeón del Super Bowl con los Ravens, falleció a los 40 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jacoby Jones, exreceptor estelar de los Baltimore Ravens y Houston Texans, y campeón del Super Bowl XLVII, falleció a los 40 años de edad. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

La NFL confirmó el deceso del atleta a través de una publicación en su cuenta X. “La NFL está desconsolada al enterarse del fallecimiento del campeón del Super Bowl, Jacoby Jones. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, escribió.

The NFL is heartbroken to hear of the passing of Super Bowl champion Jacoby Jones.



Our thoughts are with his family and loved ones. ????? pic.twitter.com/iP6taRGpho