Santiago González y Giuliana Olmos pierden la final de dobles mixto en Wimbledon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tenistas mexicanos Santiago González y Giuliana Olmos cayeron este domingo ante la dupla conformada por la taiwanesa Su-Wei Hsieh y el polaco Jan Zielinski, por un marcador de 6-4 y 6-2.

Este día, Olmos y González buscaban continuar escribiendo su nombre en la historia del tenis, pues se convirtieron en la primera pareja mexicana en jugar una final en la modalidad de dobles mixto en Wimbledon, algo nunca visto en los 147 años de vida de este prestigioso torneo.

Los mexicanos arrancaron el duelo con un 'break' en contra, desventaja que ya no pudieron contrarrestar ante unos rivales que se mostraron muy efectivos con el servicio, ganando el 100% de los puntos con el primer saque (12) y el 67% con el segundo (8/12).

La taiwanesa, con 36 títulos en dobles, nueve de ellos en torneos de Grand Slam (5 Wimbledon, 2 Roland Garros y 2 Abiertos de Australia), y el polaco, con siete títulos en dobles, mantuvieron la efectividad con el servicio en el segundo set y volvieron a hacer el 'break' en el tercer juego para ponerse de nuevo por delante.

Olmos y González volvieron a ceder el servicio en el séptimo juego y se colocaron 5-2 abajo, ventaja que sus rivales no desaprovecharon y se llevaron el título con un juego en blanco.

Su-Wei Hsieh and Jan Zielinski drop the 2024 re-mix! ??



The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2 ??



And that is the last match of #Wimbledon 2024 ?? pic.twitter.com/iPzEPGg3aw