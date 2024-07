Arrestan al presidente de la Federación Colombiana de Futbol en la final de la Copa América

(FRANCE 24).- Este lunes 15 de julio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, y su hijo, Ramón Jamil, fueron arrestados por la Policía de Miami-Dade, en el estado de Florida, tras un incidente ocurrido en el estadio del partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia este domingo 14 de julio. Mientras, las autoridades de Miami-Dade investigan los fallos que propiciaron el caos, violencia y destrucción vividos en la final.

La Copa América he llegado a su fin, pero parece que los líos legales en torno a la competición, no. Este lunes, Jesurún, de 71 años, y su hijo, de 43, fueron detenidos aparentemente tras un incidente registrado en un elevador del estadio Hard Rock tras la final de la Copa América.

Ambos enfrentan cargos menores y deben comparecer en la Corte de Finanzas de Miami-Dade este lunes, según récords judiciales y medios locales.

Los detalles sobre el arresto no quedan claros, aunque el medio de comunicación colombiano 'Publimetro' informa que Jesurún tuvo un altercado en el estadio durante la final después que Colombia perdiera frente Argentina por 1-0, en un encuentro que estuvo marcado por los desórdenes y el caos que propiciaron miles de seguidores sin boleto que traspasaron las vallas de seguridad.

Las autoridades de Miami-Dade investigan los fallos que propiciaron el caos, violencia y destrucción vividos en la final de la Copa América 2024, en la que muchos hinchas que compraron boletas no pudieron entrar al partido del domingo y además sufrieron golpes y desmayos debido a las altas temperaturas.

Fruto del caos, la Policía de la ciudad arrestó casi a 30 personas por los incidentes en el estadio Hard Rock. Según informó la dependencia policial este lunes, tras los desmanes provocados por los "numerosos fanáticos" que intentaron traspasar las puertas del estadio, así como de eludir los puntos de control de seguridad, fueron arrestadas 27 personas y otras 55 fueron desalojadas del recinto en el que Argentina se coronó campeón tras vencer a Colombia por 1-0.

Horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas que no tenía entradas rompieron los cercos de seguridad, treparon vallas y se saltaron las tornas de acceso al recinto, una situación que generó el caos, estampidas y obligó al cierre de las puertas, así como a retrasar el inicio del partido.

Al menos otras dos personas fueron arrestadas después de que una multitud de aficionados sin boletos arremetieran contra empleados y equipos de seguridad del estadio para ingresar a las instalaciones, recogieron medios locales como Telemundo.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron a aficionados saltando sobre los accesos en la zona suroeste del estadio, ubicado en Miami Gardens, y corriendo para no ser alcanzados por los agentes del orden y el personal. Incluso se vieron imágenes de hinchas intentando entrar a través de los conductos de ventilación del estadio.

El Hard Rock Stadium señaló este domingo en su cuenta de X que "miles de seguidores sin boletos intentaron ingresar por la fuerza al estadio (...)" por lo que "el equipo de seguridad cerró las puertas para controlar el proceso de entrada a un ritmo mucho más lento".

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, así como el jefe de la Policía local, Jaime Reyes, han dejado claro que la responsabilidad de lo ocurrido anoche es de la Conmebol, el ente rector del fútbol en América del Sur.

"La Copa América es organizada por Conmebol y la Policía de Miami-Dade le brinda apoyo", explicó la alcaldesa. Ahora, se espera que la Conmebol se pronuncie al respecto.

More people getting into the game through… what??? The vent??



What is happening in the Copa America Final? pic.twitter.com/QKgkwEmnCW — Tactical Manager (@ManagerTactical) July 15, 2024