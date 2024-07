¿Cuándo debutará Kylian Mbappé con el Real Madrid?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Kylian Mbappé fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 85 mil aficionados. Y se dieron indicios de cuándo podría ser el tan esperado debut del futbolista francés con el conjunto merengue.

Después de la presentación de Mbappé se conoció el veredicto de los médicos sobre la lesión en la nariz que sufrió el delantero durante la Eurocopa 2024. Luego de las pruebas médicas, se confirmó que el futbolista francés no necesitará ninguna operación pese a la fractura de nariz que sufrió, por lo tanto, este resultado acelera los tiempos de recuperación e ilusiona a los aficionados de ver su tan esperado debut.

El Real Madrid anunció que sus jugadores que hayan tenido participación en semifinales y finales de la Copa América y Eurocopa 2024 con sus selecciones nacionales, tendrán vacaciones hasta el 7 de agosto. Por lo tanto, Mbappé sería uno de ellos.

La fecha de regreso de Mbappé a los entrenamientos da por hecho que no estará presente en la gira del Real Madrid por Estados Unidos, que se realizará desde el 28 de julio, en la cual realizarán tres amistosos: ante el Milán, el Barcelona y el Chelsea.

Mbappé mostró la iniciativa de acortar sus vacaciones y poder viajar a la gira de pretemporada por Estados Unidos con el equipo, pero reconoció que la decisión no depende de él sino del entrenador Carlo Ancelotti.

“Vamos a verlo con el míster y con el club. Si el club quiere que vaya, iré. Depende del club. Ellos me van a dar más información los próximos días y, cuando tenga los resultados, me iré de vacaciones y cuando vuelva me dirán cómo prepararme para ayudar al equipo lo más rápido posible”, explicó el futbolista.