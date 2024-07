Erick Portillo clasifica a París 2024 en prueba de salto de altura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El atleta chihuahuense se colgó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo que se realizó en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), esto en la prueba de salto de altura. Y no sólo se llevó la presea dorada, sino que, además, dio la marca olímpica al registrar un récord de 2.27 metros, consiguiendo así su boleto a París 2024.

Portillo quedó en lo más alto del podio con un salto de 2-27 metros. El segundo lugar lo consiguió su hermano, Jair Portillo, quien registró 2.21. Y la medalla de bronce se la llevó Edgar Rivera, atleta que

“Estoy muy emocionado, es algo por lo que he luchado y he esperado, desde muy chico, desde toda la vida y ahora que lo pueda hacer realidad y poder cumplir con ese sueño, sé lo mucho que he trabajo, así como mi familia”, declaró Erick Portillo para El Heraldo Chihuahua.

El nacido en Cuauhtémoc, Chihuahua también compartió que permanecerá dos semanas más en la capital del país, donde continuará entrenando para, posteriormente, viajar a París en compañía de Edgar Rivera, su compañero de Selección Mexicana, pues se concentrarán en un campamento en la recta final de su preparación.

“Me siento muy bien, me he preparado en conjunto con mi entrenador, así como mi equipo multidisciplinario para poder dar el mejor papel, el primer objetivo es pasar a la final, luego soñar por una medalla, siempre me creído muy capaz de conseguir una presea en los juegos y si las cosas no se dan, mínimo estar en el top 5 del mundo”, agregó Portillo.