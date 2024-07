Zhang Zhijie, jugador de bádminton de 17 años, murió en pleno partido

CIUAD DE MÉXICO (apro).- Zhang Zhijie, una de las promesas del bádminton en China, murió el domingo 30 de junio los 17 años mientras disputaba un partido en el Campeonato Asiático juvenil, el cual se disputa en la ciudad indonesia de Yogyakarta.

La tragedia ocurrió en el primer set, cuando el marcador se encontraba 11-11, ante el japonés Kazuma Kawano. En el videoclip que se viralizó en redes sociales se puede ver cómo Zhijie le alcanza la pluma a su rival a la espera del saque y, pocos segundos después se desploma y comienza a convulsionar. Frente a este hecho, su contrincante quedó inmóvil, al igual que su entrenador, que se acercó a ver qué le había ocurrido a la joven promesa de China.

Casi un minuto después, el atleta fue atendido y trasladado en ambulancia a un hospital, donde falleció horas después a pesar de los esfuerzos por reanimarlo. Las autoridades locales confirmaron que Zhang murió debido a un infarto agudo al miocardio.

De acuerdo a Broto Happy, portavoz de la Asociación de Bádminton de Indonesia (PBSI), Zhijie perdió la vida como consecuencia de un paro cardíaco repentino: “las conclusiones médicas... indicaron que la víctima sufrió un paro cardíaco repentino”.

