“Checo” Pérez estrella su auto en la clasificatoria del Gran Premio de Hungría (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez estrelló su vehículo durante la primera clasificación para el Gran Premio de Hungría.

El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza durante la Q1 celebrada en Budapest.

Tras pasar unos bordillos mojados, “Checo” dio un giro y se estrelló contra el muro, causando daños en la parte delantera de su RB20.

El tapatío pudo salir del vehículo por su propio pie, mientras que el vehículo tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa.

