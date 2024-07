Japón expulsa a Shoko Miyata de la selección olímpica de gimnasia artística, por fumar y beber

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el próximo viernes 26 de julio arrancarán los Juegos Olímpicos de París 2024, la delegación japonesa no dudó en enviar a su casa a Shoko Miyata, capitana de la selección de gimnasia artística.

De acuerdo a la BBC, Miyata fue enviada desde Mónaco, sitio donde el equipo entrena previo a los Juegos Olímpicos, porque fue hallada fumando, situación que viola el código de conducta de la Asociación Japonesa de Gimnasia.

"Con su confirmación y después de discusiones por todas partes, se ha decidido que se retirará de los Juegos Olímpicos", dijo en Tokio, Kenji Nishimura, secretario general de la Asociación Japonesa de Gimnasia, según la BBC.

Nishimura señaló que la federación fue informada de que Miyata había sido vista fumando a finales de junio y principios de julio, además de que fue vista bebiendo alcohol en una sala del centro nacional de entrenamiento en Japón, país en el que está prohibido fumar y beber antes de los 20 años.

"Ser miembro del equipo nacional de gimnasia de Japón es una posición de la que se espera mucho de todos, todo el tiempo", declaró el presidente de la Asociación Japonesa de Gimnasia, Tadashi Fujita. "Pedimos disculpas desde el fondo de nuestro corazón por esto"

Mutsumi Harada, entrenador personal de Miyata, pidió empatía por la deportista. "Shoko pasaba sus días realmente agobiada por tanta presión. Le imploraría a la gente que entienda eso", dijo Harada. Debido a la expulsión de Miyata del equipo de gimnasia, Japón competirá con cuatro gimnastas en lugar de cinco.

