Julio César Chávez Jr. regresa con victoria al boxeo tras casi tres años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César Chávez Jr. regresó al cuadrilátero este sábado 20 de julio, tras 31 meses de no ponerse los guantes en una pelea oficial. El escenario elegido para su retorno fue el Amalie Arena, en Tampa, Florida, donde se enfrentó a Uriah Hall, peleador de artes marciales mixtas. El mexicano se impuso por decisión unánime en las tarjetas 59-55, 59-55 y 58-56.

Chávez Jr. formó parte de una cartelera protagonizada por el influencer Jake Paul y el boxeador Mike Tyson. El púgil, de 38 años, peleó contra el jamaiquino en seis rounds y, aunque no arriesgó demasiado, fue suficiente para lograr su victoria número 54 en su carrera.

“Tenía tres años sin boxear... todo lo que pasé, todos los problemas. Me sentí muy bien. No me arriesgué, venía de todos los problemas, de otro peso distinto”, fueron algunas de las palabras que dio Chávez Jr. tras su victoria y camino al vestuario,

En enero de 2024, el boxeador fue detenido después de que una persona alertara a las autoridades porque creía que podría ser un peligro para él mismo y para las personas que estuvieran a su alrededor. Tras ser arrestado por agentes de la policía de Los Ángeles por posesión ilegal de armas, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, asimismo se informó que el arma que se encontró en poder del pugilista era una “pistola fantasma”, es decir, que es imposible de rastrear su procedencia.

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, s he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”, mencionó Chávez Jr. en entrevista para TUDN en mayo pasado.

“Yo ya venía mal desde hace tiempo, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los encerrones (en clínicas) en México, los cuales me causaron un trauma. Yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera, salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas. Me llevó a tener paranoia, empecé a ver cosas que no son y terminé en la cárcel”, explicó.