Así reaccionó Guardiola al nombramiento del “Vasco” Aguirre con la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Joseph Guardiola, estratega del Manchester City, recordó a Javier “Vasco” Aguirre cuando él estaba en su primera temporada al frente del Barcelona.

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol hiciera oficial el retorno de Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana varonil, diversas personalidades del mundo del futbol han opinado sobre el tema, incluso el actual entrenador del Manchester City, quien externó su punto de vista sobre este nuevo ciclo del “Vasco” y la incursión de Rafael Márquez como su auxiliar técnico rumbo al Mundial de 2026.

Fue durante una conferencia de prensa posterior al partido de preparación ante el Celtic en su pretemporada por Estados Unidos, que el timonel español expresó su admiración hacia Aguirre.

“He oído que Aguirre será el nuevo asesor de México, cosa que me alegra mucho. Me acuerdo que cuando tenía 37 años y fue el primer año que dirigí al Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando (Atlético de Madrid). Es un tipo con mucha experiencia y que hizo un trabajo increíble en el Mallorca”, señaló.

Asimismo, no perdió la oportunidad de reiterar que en algún momento de su carrera le gustaría dirigir a una selección nacional.

"No sé cuándo, en qué tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a la selección, esto lo he dicho”, sentenció.