Pese a Ana Guevara, México tiene esperanza de medallas en estas pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, volvió a prometer —igual que hace tres años rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020— que la delegación mexicana que participará en París 2024 tendrá una actuación histórica, pues conseguirá, por lo menos, las mismas nueve medallas que se ganaron en México 68, no obstante, la obtención de las mismas está condicionada a que los deportistas puedan alcanzar entre 30 y 35 finales, lo cual se ve lejano a la realidad.

En Tokio 2020 la delegación azteca alcanzó 21 finales que permitieron ganar cuatro medallas de bronce, una de ellas en el futbol varonil, deporte en el que la Conade no interviene para aportar dinero ni para tomar decisiones, lo cual significa que ayudó en la consecución de sólo tres preseas: el equipo mixto de tiro con arco con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, la pareja en el sincronizado de plataforma de 10 metros con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, y en el levantamiento de pesas con Aremi Fuentes en la categoría de los 76 kilos.

Éste es el peor resultado entregado por una administración de la Conade en lo que va del nuevo siglo: además de que no se ganó un solo oro la cosecha quedó muy lejos de las 10 medallas que Guevara anunció que se obtendrían. Si bien se conquistaron siete cuartos lugares que son “históricos”, toda vez que nunca antes se habían logrado, éstos no se suman al medallero y quienes los obtuvieron ya no participarán en París, con excepción de la gimnasta Alexa Moreno y del clavadista Juan Manuel Celaya, quien competirá en el trampolín de 3 metros sincronizados con Osmar Olvera.

Osmar Olvera, la batalla contra los clavadistas chinos. Foto: X @COM_Mexico.

Mientras que a Tokio 2020 asistieron 162 mexicanos y a Río 2016 fueron 125, en París 2024 la delegación mexicana está conformada por 106 deportistas (más otros tres que van como reservas), de los cuales 63 son mujeres y 46 hombres, quienes participarán en 29 de las 32 disciplinas del programa olímpico.

La estimación de finales que podrían estar disputando ronda las 25, por lo que luce complicado obtener las nueve que Guevara puso sobre la mesa como mínimo, aunque al interior de la Conade los funcionarios responsables han calculado que incluso podrían llegar a 12.

El motivo por el cual la delegación mexicana es más pequeña obedece a que tres deportes de conjunto no participarán: el futbol varonil que hace tres años ganó bronce no calificó, y el beisbol y softbol salieron del programa olímpico para esta justa. No obstante, es una buena noticia que el equipo de natación artística haya calificado porque no lo lograba desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y también el de gimnasia rítmica, que hará su primer viaje olímpico.

La lucha por las medallas

Los deportes donde México estará peleando muy de cerca por las preseas son clavados, tiro con arco, marcha y pentatlón moderno, sin descartar la gimnasia artística, el boxeo y el taekwondo.

En los clavados la carta más fuerte del país para subir al podio es el clavadista Osmar Olvera, quien con sólo 20 años participará en París en sus segundos Juegos Olímpicos. Olvera competirá en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados con Juan Manuel Celaya como pareja. Sus máximos rivales serán los chinos y los británicos. Las tres duplas tirarán prácticamente los mismos clavados.

En la prueba individual Osmar Olvera también es un fuerte candidato para ganar una segunda presea, resultado que ningún clavadista ha conseguido desde que Joaquín Capilla lo hizo en Melbourne 56. Para lograrlo se medirá a los chinos Siyi Xie y Zongyuan Wang –los ganadores del oro y plata en Tokio 2020–, al alemán Lands Rudiger y al británico Jack Laugher.

El mexicano tira clavados de alto grado de dificultad como el de cuatro y media vueltas al frente en posición C. Para alcanzar su objetivo en cualquiera de estas pruebas el mexicano sabe que sus puntuaciones deben estar por encima de las 500 unidades.

En sus pronósticos de medallas que cada cuatro años da a conocer, la revista estadounidense Sports Illustrated vaticinó que Olvera obtendrá la plata en esta competencia.

La pareja que conforman Randal Willars y Kevin Berlín en la plataforma de 10 metros sincronizados también estará en la pugna ante China, Gran Bretaña y Ucrania, mientras que en la plataforma femenil Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco intentarán volver a subir al podio en una lucha encarnizada frente a las parejas de China, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde incluso Corea del Norte y Canadá estarán en la pelea.

Tiro con arco

Alejandra Valencia es la estrella de la selección mexicana. Llega a París 2024 como la tercera del ranking mundial y subcampeona del mundo en Berlín 2023. La sonorense es una veterana de 29 años que estará en sus cuartos Juegos Olímpicos ya en calidad de medallista en Tokio 2020, pero sin duda su mayor aspiración es ganar en la prueba individual que la convertiría, además, en doble medallista olímpica.

Alejandra Valencia, carta fuerte en el tiro con arco. Foto: Raúl Pérez.

La revista Sports Illustrated la da como la ganadora del oro olímpico por delante de la checa Marie Horácková —primer lugar en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2023 en Berlín— y de la estadounidense Casey Kaufhold, primera del ranking mundial. Hay que tomar en cuenta también a la coreana Lim Sihyeon de 21 años, segunda del ranking mundial.

El equipo femenil que integra Valencia con Ángela Ruiz , la seleccionada de apenas 17 años, y Ana Paula Vázquez, quien ya estuvo en Tokio 2020, enfrentará a rivales durísimas: Corea del Sur, China, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Pentatlón moderno

En su publicación, Sports Illustrated también pone en el podio al pentatleta Emiliano Hernández Uscanga con la medalla de bronce. Emiliano es hermano de Ismael, quien en Río 2016 se convirtió en el primer mexicano en ganar una presea olímpica en este deporte. Hernández Uscanga llega a París como subcampeón mundial y como sexto del ranking mundial y del olímpico.

Sus principales rivales a vencer serán el británico Joe Choong, campeón en el Mundial en Bath 2023, y el egipcio Mohanad Shaban, quien en esa misma competencia fue bronce. Los húngaros Csaba Bohm y y Balazs Szep y el coreano Woongtae Jun también estarán en la pelea.

Emiliano Hernández busca igualar a su hermano Ismael. Foto: Eduardo Miranda.

Emiliano Hernández tiene el mérito de haber diseñado él mismo su plan de trabajo para emular a su hermano Ismael, a quien admira desde que ganó bronce olímpico, un resultado que no estaba considerado por los dirigentes deportivos ni los medios, pues el día de su competencia nadie de ellos estuvo presente.

A lo largo de todo el ciclo olímpico Emiliano Hernández ha conseguido resultados que avalan su calidad: oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, medalla dorada y bicampeón en los Panamericanos de Santiago, donde igualó el récord mundial con mil 534 puntos, el cuarto pentatleta en conseguir esa marca. Ganó la presea de bronce en la Final de las Copas del Mundo 2023 y plata en el Campeonato Mundial en Bath, donde además obtuvo su boleto a París.

Estos resultados fueron considerados para que fuera nombrado abanderado de la delegación mexicana junto con la clavadista doble medallista olímpica Alejandra Orozco.

Marcha

A pesar de que México ha ganado 10 medallas olímpicas en la marcha —una de ellas de Guadalupe González, la única mujer en lograrlo en Río 2016— en París 2024 otra vez no serán los hombres quienes estarán peleando por subir al podio. Será la chihuahuense Alegna González, quien estará en la prueba individual y también en el relevo mixto, la competencia nueva donde participará con Ever Palma caminando los 42 kilómetros 195 metros. Esta prueba sustituye a los 50 kilómetros que salieron del programa olímpico.

En Tokio 2020, González finalizó en el quinto lugar con un tiempo de 1 hora 30 minutos 33 segundos, a 1 minuto y 21 segundos del primer lugar que ganó Antonella Palmisano de Italia y quien nuevamente será una rival a vencer, además de la española María Pérez, la china Hong Liu y la peruana Kimberly García.

En La Coruña, España, la última competencia internacional que González tuvo antes llegar a la cita parisina, caminó los 20 kilómetros en 1 hora 26 minutos 57 segundos. Aunque ha sido la marchista más regular del ciclo olímpico sabe que debe romper su propia marca para lograr una medalla olímpica.

Gimnasia artística

No está considerada como la favorita, pero en sus terceros Juegos Olímpicos Alexa Moreno, ya con 29 años, presentará mayor grado de dificultad que en Tokio 2020 cuando se quedó a 17 centésimas de subir al podio. En la prueba de salto de caballo, la mejor gimnasta que ha dado México tendrá que medirse a la superestrella Simone Biles y a su compañera en la selección de Estados Unidos, Jade Carey, además de a la brasileña campeona olímpica y mundial Rebeca Andrade y a la coreana An Chang Ok. Es importante considerar que para esta prueba primero deben calificar a la final y siempre puede haber alguna sorpresa con una rival que se cuele o alguna lesión.

Alexa Moreno, la revancha por subir al podio. Foto: X @alexa_moreno_mx.

Taekwondo y boxeo

En sus pronósticos, Sports Illustrated también anunció que México ganará dos medallas en el taekwondo con Carlos Sansores en la categoría de más de 80 kilos, quien vencerá en la final a Cheick Sallah Cisse de Costa de Marfil. Cisse, de 31 años, ganó medalla de oro en Río 2016 y busca darle a su país una segunda presea de ese color. En Tokio 2020 Sansores fue eliminado en los octavos de final por el croata Ivan Sapina.

Marco Verde, continuar la tradición de medallas en boxeo. Foto: X @COM_Mexico.

En la categoría de menos de 49 kilos, según la publicación, Daniel Souza obtendrá una medalla de bronce. La deportista tijuanense se perdió los Juegos Olímpicos de hace tres años, sin embargo, en Guadalajara 2022 se convirtió en campeona mundial.

Finalmente, la revista deportiva estadounidense también consideró que el boxeador sinaloense Marco Verde obtendrá una medalla de bronce en la categoría de los 71 kilogramos.