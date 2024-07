Charlyn Corral: Me han faltado al respeto y vetado muchas veces en la selección nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pichichi mexicana Charlyn Corral habló sobre el veto que vivió en la Selección Nacional femenil por más de tres años y explicó que a pesar del cambio de cuerpo técnico, con la nueva gestión del español Pedro López sigue sin ser considerada al no tener minutos de juego.

Corral destacó que nunca ha sido respetada como futbolista de la sección al ser minimizada e ignorada, incluso alega que han intentado truncar su carrera.

En entrevista con Caliente TV, la delantera de las Tuzas del Pachuca aseguró que durante toda su carrera como futbolista profesional ha sido duramente criticada y exigida a diferencia de otras jugadoras, además de ser objeto de burlas por su peso.

“En el 2019 una persona (Leonardo Cuellar) no me convocaba, me vetaron, no me quisieron llamar. En el último torneo que yo tuve en Copa Oro, tampoco tuve minutos, a lo mejor puedes tener un mal partido, pero al final está mal que no te vuelvan a dar la oportunidad. A mí siempre se me ha visto con otra lupa, es la verdad a mí siempre me han juzgado de más.

“Lo digo abiertamente, yo estoy cansada de que nunca se me dé mi reconocimiento, mi respeto, mi valor en la selección, es la verdad, estoy nominada (a mejor jugadora de la Concacaf) y tú dime a quién promueven, soy mexicana y le pese a quien le pese”, dijo Corral.

Cuando la delantera tenía 14 años se convirtió en la jugadora más joven en marcar un gol en la Copa Mundial Femenil sub-20 de Rusia 2006 y eso le valió que la FIFA le diera el título de ‘niña prodigio’. Corral es una de las máximas referentes del futbol femenil en México con dos participaciones en Mundiales con la mayor y tres con la sub-20.

Corral ha jugado en la liga femenil de Estados Unidos, y en las ligas de Finlandia y España, donde logró sumar más de 100 goles en su carrera, pese a ello la delantera no fue convocada a la selección mexicana durante tres años de 2019 a 2022.

“Me han faltado al respeto muchas veces, me han vetado muchas veces, parece que en la selección mis números no cuentan, mi constancia no cuenta, mi trayectoria no cuenta, esas son cosas que no entiendes.

“Hablé con la gente de la selección, hablé con Andrea Rodebaugh y con Pedro López y les dije que a mí nunca se me ha respetado y no es solo por no jugar, pero que estés 30 días concentrada y que solo un día te pueda dar la cara el entrenador eso habla de que no hay respeto, porque como te digo, no soy cualquier jugadora”, explicó.

En la misma entrevista Corral asegura que su llegada a la Liga MX femenil en 2021 impulsó a que la liga creciera exponencialmente y más jugadoras de talla internacional quisieran venir a México, tal es el caso de la campeona del mundo Jenni Hermoso, la también española Andrea Pereira, la francesa Aurélie Kaci y la mexicana Kenti Robles.

“Si lo analizas fríamente, creo que mi llegada ha sumado mucho a la liga (…) puedo decir que mucha gente quiere opacar mi nombre, mucha gente ha querido borrar mi nombre y sabemos quién. Sabes cuántas veces han querido truncar mi carrera y hacerme a un lado.

“Intento no pelearme, pero no es pelear, simplemente es alzar la voz, yo ahorita sí te podría decir que ha habido cosas que han estado muy mal hacia mi persona y sin embargo me he callado”, declaró Corral.