Alejandra, Ana Paula y Ángela, flechas de precisión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las integrantes del equipo femenil mexicano de tiro con arco Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz debutarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 este domingo 28 de julio en los cuartos de final.

Durante el clasificatorio Valencia sumó 669 puntos, 659 y Ruiz 658 para un total de mil 986 unidades que las colocó en el tercer lugar con el que obuvieron su pase directo a dicha ronda.

El equipo mexicano conformado por la medallista olímpica Alejandra Valencia y las mundialistas Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz se presenta como uno de los favoritos para pelear por una ansiada presea colectiva. La apuesta esta edición olímpica será la combinación de experiencia y el nacimiento de la nueva generación de arqueras aztecas.

En París será la primera vez que este equipo representará a México en una competencia internacional y aunque esto podría considerarse como una desventaja, ellas destacan la confianza mutua como una de sus principales fortalezas.

En entrevista con Proceso, las arqueras relatan las adversidades que han enfrentado durante el ciclo olímpico, incluyendo miedos y dudas sobre su capacidad deportiva y lesiones.

Valencia es la líder natural del equipo. En París estará participando en sus cuartos Juegos Olímpicos y ya conoce el sabor del éxito con el bronce que obtuvo en Tokyo 2020 al lado de Luis Álvarez. Pese a su papel de veterana con 29 años asegura que la responsabilidad y el trabajo son compartidos por igual entre las tres integrantes. Ana Paula Vázquez de 23 años y Ángela Ruiz de 17 aportan una combinación de frescura y dinamismo.

Vázquez. Vencer el miedo. Foto: Especial

De hecho, durante la clasificación, que tuvo lugar el jueves 25 de julio, Alejandra Valencia lloró porque pensó que habían quedado mal ubicadas por su culpa, porque había fallado unas flechas, pero respiró aliviada cuando se dio cuenta que el buen desempeño de sus compañeras se tradujo en el resultado deseado.

El equipo —que se ha autodenominado el “Dream Team”, en alusión al equipo de basquetbol de Estados Unidos que para Barcelona 92 estuvo plagado de estrellas, entre ellas Michael Jordan— reconoce que son una mezcla de arqueras exitosas con una gran habilidad técnica que se apoyan y tienen confianza una en la otra.

“La edad siempre va a ser una diferencia muy marcada en el equipo, nos llevamos seis años cada una y aquí también ya entra el cambio generacional. Aunque cada una tiene métodos y personalidades diferentes compartimos el mismo objetivo que es ganar una medalla olímpica. Lo que define al equipo es la confianza, la comunicación, la paciencia, la comprensión y la empatía; gracias a ellas sé lo que significa ser empática”, explica Ana Paula Vázquez.

Un cumpleaños muy especial

Ángela Ruiz es la más joven del equipo. A pesar de su corta carrera ya es multimedallista en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y Panamericanos de Santiago en 2023, y obtuvo un bronce en el Mundial de Tiro con Arco en Berlín, además de oro y plata en las Copas del Mundo en Colombia y Turquía en 2024.

Su papel en el equipo de tiro con arco comienza con un recordatorio para todas: ser arqueras es divertido, deben disfrutar las competencias y no olvidar por qué se dedican a esto. La pasión se va perdiendo con el paso de los años por la crudeza del alto rendimiento. Son miles y miles de flechas que hay que disparar hasta formar callos.

“Ellas me complementan con muchísima experiencia. Me han contado cómo fueron sus primeros Juegos Olímpicos, cómo han vivido tantos procesos. Lo que más me repiten es: ‘Vívelo, no te presiones por nada’, y cualquier cosa que pase sé que van a estar ahí para ayudarme. Ellas me convencieron de que si fallo una flecha no pasa nada”, dice Ángela Ruiz.

La arquera coahuilense cumplirá la mayoría de edad el 28 de julio, justo el día en que competirá en los cuartos de final. El mismo día de su cumpleaños Ángela Ruiz podría recibir una medalla olímpica como regalo.

Ruiz se describe como una mujer decidida y muy fuerte mentalmente. Inició en el tiro con arco a los nueve años por influencia y recomendación de sus hermanos mayores y desde entonces no ha pasado un solo día sin que deje de entrenar para seguir mejorando.

“La nueva generación de arqueras es fuerte, es dedicada y también llegará a conseguir grandes cosas. Va a seguir poniendo el nombre de México en alto en todas las competencias que se pueda. Estoy logrando uno de mis más grandes sueños a los 17 años y lo quiero seguir haciendo, el primero es ir a París 2024, el segundo es ganar una medalla y de ahí ser la mejor del mundo”, dice Ruiz.

Valencia, en busca de otra corona

Alejandra Valencia llegará a París como subcampeona mundial. En 2023 finalizó en segundo lugar en Berlín. La arquera nacida en Hermosillo, Sonora, llega como un referente del tiro con arco y una de las cartas fuertes con las que cuenta México para ganar medalla también en la prueba individual e incluso en el equipo mixto. Aún no tiene claro si se trata de su último ciclo en el alto rendimiento, pero reconoce que no falta mucho para el final.

Siempre digo que mis objetivos son por competencias. Ahorita estoy concentrada en los Juegos Olímpicos, y después de que terminen evaluaré si continúo otro ciclo olímpico, porque es mucho trabajo y esfuerzo de otros cuatro años. Por ahora estamos enfocadas en dar lo mejor de nosotras y alcanzar esa medalla.

El equipo mexicano que consiguió la clasificación a París 2024 estaba originalmente conformado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y la medallista olímpica en Londres 2012, Aída Román. Lo lograron en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Berlín donde obtuvieron la medalla de bronce y el pase automático a la justa francesa.

Sin embargo, tras el selectivo nacional realizado en marzo último Ana Paula Vázquez le arrebató el puesto a Román.

El equipo mexicano ocupa el quinto lugar del ranking mundial con 232 puntos. Las coreanas Lim Sihyeon, Jeon Hunyoung y Nam Suhyeon, son las número uno y las chinas An Qixuan, Li Jiaman y Yang Xiaolei están en segundo lugar.

En la competencia individual, Alejandra Valencia se perfila como la mejor posicionada, siendo la tercera mejor arquera del mundo, seguida por Ruiz en el puesto 32 y Vázquez en el 45.

Ruiz, primer viaje olímpico con 17 años. Foto: Especial

Tecnología y poder mental

El camino hacia París 2024 no ha sido fácil. Las arqueras han enfrentado un ciclo olímpico más corto de lo usual, con tres años de preparación porque la pandemia por el Covid-19 ocasionó que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se realizaran en 2021.

Este periodo ha estado marcado por sacrificios personales y la incertidumbre que vivieron las deportistas tras la desaparición de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta) en 2023. La Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery) desmanteló a la Femeta para dar paso a la creación de un nuevo organismo sin justificación alguna.

Durante el proceso de transición a la nueva federación las deportistas se sintieron sentido desamparadas en el inicio del ciclo olímpico y con dificultades para recibir los recursos económicos que les ayudaban a asistir a campamentos y eventos internacionales.

“No voy a mentir, ha sido muy difícil, son temas donde los deportistas no deberíamos tener nada que ver y al final somos los más involucrados y afectados. Hay dos caras de la moneda, pero nosotros los atletas sólo nos vamos a lo que nos digan, teníamos una federación que tenía muchos problemas, nos afectaban, teníamos que intervenir sin querer hacerlo o no podíamos competir. Las aguas se están calmando y yo espero que en un futuro esté tranquilo todo y tengamos más oportunidades”, explica la tamién coahuilense Ana Paula Vázquez.

Valencia coincide y no es que no agradezca lo que recibieron, pero considera que podría ser mejor:

Hay apoyo pero podría ser mejor, tenemos muchas veces la incertidumbre de sí podremos hacer campamentos y mucho lo hemos conseguido porque somos aferradas.

El entrenamiento del equipo es riguroso e incluye aspectos técnicos, físicos y psicológicos. Las arqueras han entrenado aproximadamente 10 horas al día con sesiones inagotables disparando flechas y el trabajo en el gimnasio. Cada una asiste con una psicóloga personal, además de realizar terapias en equipo, lo que ha sido crucial para enfrentar las presiones y miedos que surgen en el alto rendimiento.

Su lugar de entrenamiento es el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), en la Ciudad de México, donde las dirige Miguel Ángel Flores Castañeda, quien fue parte de la medalla obtenida en Tokyo 2020 y ha entrenado a Valencia desde que era niña.

A diferencia de México, países como Corea y China han implementado un entrenamiento basado en la tecnología, es decir, ambos equipos que asistirán a París han practicado en instalaciones que simulan las características que tendrá el escenario olímpico: el ruido, la cantidad de gente y la presión mental.

Ante esto, las arqueras mexicanas aseguran que se trata de un plus importante; no obstante, destacan que la tecnología no reemplaza el poder y la estabilidad mental que son los padres del éxito en este deporte.

“En el tiro con arco yo he visto que por más tecnología que haya en tu centro de entrenamiento y tu manera de afinar tu arco si el arquero no tiene la mente más fuerte que su oponente, no va a ganar. En el tiro con arco es la mentalidad lo que te da la posibilidad de ganar”, asegura Vázquez.

Sobre el mismo tema, Alejandra Valencia interviene: “No estamos entrenando igual. Corea tiene una réplica exacta de lo que será París, invitan a gente para que vaya a hacer ruido. Aquí no hacemos eso, entrenamos con lo que hay y a eso debemos sacarle lo mejor”.

Para Ana Paula Vázquez el proceso para llegar a París 2024 no fue sencillo. La arquera sufrió una lesión en el hombro derecho después de asistir a Tokyo 2020 donde finalizó en el lugar 33 al caer en la primera ronda del torneo. Vázquez se perdió prácticamente todas las competencias del 2023 para ser inoperada, lo que la dejó fuera de los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de no saber si su cuerpo le permitiría regresar al alto rendimiento, pues el daño ocasionado por la lesión era considerable.

“La lesión no fue un tema fácil. Tuve problemas de seguridad mental, tuve miedos muy fuertes, y no los podía vencer. Fue irónico porque cuando me dijeron que necesitaba cirugía todo se aclaró y los miedos desaparecieron junto con la lesión”, relata.

Más allá de sus propios objetivos olímpicos las arqueras están comprometidas con el futuro del tiro con arco en México. Valencia ha comenzado a trabajar en una academia en Sonora para formar nuevas generaciones de arqueros y crear un semillero que impulse el deporte que ama, preparando a los niños técnica y mentalmente.

Vázquez refiere que una de sus metas a largo plazo es ir a Corea del Sur para aprender de los mejores entrenadores del mundo y poder compartir ese conocimiento en el tiro con arco mexicano.

En México las lesiones pasan por mitos, por falta de conocimiento, por el ego tan grande de muchos entrenadores, y eso no está bien. A mí me gustaría venir a cortar eso, quiero aprender a enseñar.

En el tiro con arco México presume tres medallas en su historia en los Juegos Olímpicos. La primera presea fue la plata ganada por Aída Román en Londres 2012, y en el mismo certamen, Mariana Avitia, de 18 años, se colgó el bronce. La tercera llegó 12 años después gracias al bronce de Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el equipo mixto. Ahora las esperanzas se centran en la participación de Valencia, Vázquez y Ruiz.

“Sabemos que la medalla es una posibilidad muy grande y vamos a darlo todo para conseguirla. No sólo es nuestro sueño sino también el de todos los que nos apoyan. Pueden esperar un buen trabajo en la línea de tiro, una buena dinámica de equipo, y vamos a luchar cada flecha. No vas a ver a una mexicana rendirse. Queremos ganar”, concluye Vázquez.