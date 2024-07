Descalifican a Miguel de Lara, nadador mexicano, en su primera prueba en Juegos Olímpicos

NANTERRE, Francia (AP) — La primera experiencia en unos Juegos Olímpicos para Miguel de Lara ha sido decepcionante. El nadador mexicano ha tenido problemas para conciliar el sueño en la Villa Olímpica y el martes fue descalificado en los 100 metros estilo pecho.

Compitiendo en la segunda manga de su prueba, el mexicano tocó la pared milésimas de segundo después del islandés Anton McKee, quien terminó en el primer sitio, pero al salir de la piscina de la Arena De la Défense se enteró que había sido descalificado.

Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron”, dijo de Lara a The Associated Press. “No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo”.