París 2024: así fue la segunda jornada de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La delegación mexicana que se encuentra participando en los Juegos Olímpicos de París 2024 obtuvo su primera medalla de bronce gracias al equipo femenil de tiro con arco. Por lo que México ya suma 74 medallas en la historia y la 37 de bronce.

Tiro con arco:

Las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz le dieron a México la primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 al imponerse a Países Bajos en la batalla por el bronce. El equipo derrotó 6-2 a la representación de Países Bajos, integrada por Laura Van der Winkel, Qunty Roeffen y la neerlandesa de origen mexicano Gabriela Schloesser, quien compitió por México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Natación 200 metros libres

El nadados Jorge Iga tuvo su debut olímpico en la prueba de los 200 metros libres. Sin embargo, el mexicano quedó eliminado al tener un tiempo de 1:48.38 que lo posicionó en lugar 20 general de la prueba. Sólo avanzaron los primeros 16.

Tiro Deportivo

La tiradora Goretti Zumaya quedó eliminada de París luego de culminar en el lugar número 20 en la prueba de 10 metros rifle aire femenil. La mexicana sumó 627.4 puntos, las primeras ocho avanzaron a la pelea por las medallas.

En la rama varonil Edson Ramírez y Carlos Quezada se quedaron lejos de la posibilidad de obtener una medalla en la categoría de tiro deportivo 10 metros tras quedar en la posición 19 y 40 respectivamente.

Gimnasia artística

En la gimnasia artística no hubo buenas noticias para la selección nacional, pues en la clasificación del all around, donde tuvieron presencia Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera ninguna pudo calificar.

En el caso de Alexa Moreno quedó eliminada en la prueba de salto de caballo y no alcanzó a clasificar a la final, pues terminó en el noveno lugar con 13.949 puntos, sin embargo, Alexa será reserva en caso de que alguna de las gimnastas presente una lesión y no pueda participar en la final que es el próximo 3 de agosto.

Remo

Kenia Lechuga consiguió su pase a los cuartos de final en Scull Individual de Remo. La mexicana culminó en el tercer lugar en la clasificación al sumar un tiempo de 7:46.11.

Judo

La mexicana Paulina Martínez terminó su participación en París 2024 tras caer en los dieciseisavos de final en la categoría de 52kg, Martínez cayó este domingo ante la alemana Mascha Balhaus para terminar su actividad en la justa veraniega por 11-0.

Remo

La dupla conformada por Alexis López y Miguel Carballo tuvieron una destacada actuación en la primera ronda clasificatoria ubicándose en el cuarto lugar, sitio que les permitirá disputar el repechaje. Los mexicanos finalizaron en la prueba doble scull ligero con un tiempo de 6:37.46 en el heat 1.

Badminton

Luis Ramón Garrido Esquivel perdió 0-2 ante Tien Chen Chou de China Taipéi, en su primer partido de la fase de grupos en la competencia individual de la disciplina. Garrido tendrá su segundo duelo de la fase de grupos, el martes 30 de julio contra Cheuk Yiu Lee de Hong Kong de China.

Boxeo

Fátima Herrera venció en dieciseisavos de final del cuadro de 50 kg de los Juegos Olímpicos de París a la debutante Laura Fuertes. La mexicana se llevó el combate por decisión dividida (3-2).

Tenis de mesa

La tenimesista Arantxa Cossio cayó en la ronda de 32vos de Final, Sofía Polcanova en cuatro sets con un amplio dominio de la austriaca. Así, el tenis de mesa femenil se quedó sin representantes mexicanos en estos Juegos Olímpicos.

Surf

Alan Cleland avanzó a octavos de final tras vencer con 15.17 puntos al español Andy Criere que sumó 4.43. En la siguiente instancia enfrentará a Joan Duru el día de mañana con horario aún por confirmar.