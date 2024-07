¿Quién es Ángela Ruiz?, la arquera que el día de su cumpleaños 18 ganó medalla de bronce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ángela Ruiz Rosales nunca olvidará el 28 de julio de 2024 como el día en que en su cumpleaños 18 se convirtió en medallista olímpica. La arquera coahuilense que acaba de conquistar la medalla de bronce por equipos al lado de Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez es la nueva estrella del tiro con arco mexicano.

Ruiz es la integrante más joven del equipo. Sin embargo, a pesar de su corta carrera ya es multimedallista en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y en los Panamericanos de Santiago en 2023. También obtuvo un bronce en el Mundial de Tiro con Arco en Berlín, además de oro y plata en las Copas del Mundo en Colombia y Turquía en 2024.

La arquera abandonó la gimnasia artística para dedicarse de lleno al tiro con arco cuando apenas tenía nueve años de edad. Fue por la invitación e influencia de sus cuatro hermanos mayores que le nació el gusto por disparar flechas y desde la primera vez quedó enamorada.

“Desde el momento uno en el que me dejaron tirar una flecha, dije de aquí soy, aquí me quedo. Entonces fui subiendo mis distancias de entrenamiento 20, 30 metros y más. Me costó ocho años llegar a las Grandes Ligas”, cuenta la arquera.