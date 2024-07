¿Quién es Gabriela Bayardo Schloesser?, la arquera mexicana que representa a Países Bajos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 28 de julio, la delegación mexicana ganó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, presea que consiguió el equipo femenil de tiro con arco, compuesto por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. El rival a vencer fue Países Bajos, quien cuenta con la mexicana Gaby Schloesser entre sus filas.

Bayardo nació en Tijuana, Baja California, el 18 de febrero de 1994. Representó a México en los Juegos Olímpicos Río 2016, aunque no consiguió ninguna medalla. Después, se casó con el neerlandés Mike Schloesser, uno de los mejores arqueros a nivel mundial, y adoptó la nacionalidad neerlandesa.

En Tokio 2020, ya representando a Países Bajos, compitió contra México en la prueba de equipo mixto y ganó la medalla de plata. En los presentes Juegos Olímpicos, México tuvo su revancha y se impuso 6-2 ante los neerlandeses.

Tras el partido, Gabriela Bayardo Schloesser habló sobre lo que representó enfrentar una vez más a México. “Estoy súper feliz de que las chicas hayan ganado, pero obviamente es difícil porque nosotros también estamos compitiendo”.

Sinceramente me siento orgullosa de ser mexicana, de haber estado en el equipo, pero siento que ya hace años que olvidé la historia y me sigo enfocando en el tiro con arco y también en poder ganar porque aquí estamos todos para lo mismo. Escuché en algún momento (desde la tribuna) el "No era penal". Ese no me gustó tanto, pero sinceramente se los agradezco mucho cuando estábamos contra Corea yo escuchaba a alguien gritando "Venga Gaby; Vamos, Gaby".