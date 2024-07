Obligan a boxeador venezolano a subir al ring sin la bandera de su país en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 29 de julio, el pugilista venezolano Jesús Cova se enfrentó al tailandés Bunjong Sinsiri, esto por los octavos de final en París 2024. Sin embargo, antes de que iniciara el combate el boxeador sudamericano se enfrentó a un contratiempo.

Antes de la pelea, personal del COI (Comité Olímpico Internacional) se acercó con Cova para decirle que no podía subir al cuadrilátero con el uniforme que traía, por lo que le dieron uno nuevo sin la bandera de Venezuela que venía impresa en la parte izquierda a la altura del pecho. Su rival sí portó la bandera de su país.

“El uniforme del competidor (Jesús Cova) no cumplía con la regla 50 del COI, que regula la dimensión y cantidad de los logos en el uniforme”, señaló en un comunicado a The Associated Press la Unidad de Boxeo de París 2024, refiriéndose a que el uniforme del competidor incluía el logotipo de la federación venezolana.

“Es la primera vez, en todas las competencias que he ido, que me quitan el uniforme porque tenía la bandera de Venezuela en una esquina”, dijo Cova. El púgil se abstuvo de responder si la decisión tuvo que ver con las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el CNE (Consejo Nacional Electoral) dio por ganador a Nicolás Maduro tras el conteo de votos.

La pelea terminó 5-0 a favor del tailandés Bunjong Sinsiri. “Soy paisano del primer medallista olímpico de boxeo en mi país y ser el único sucrense, el único cumanés que estaba aquí. Me motivó a siempre imaginarme esa medalla de oro, colocándomela en el cuello”, dijo. “Desde que clasifique me la imaginaba en el cuello y es algo decepcionante, porque no se cumplió ese deseo”.