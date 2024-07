Voleibolista de playa neerlandés, condenado por violar a una niña, es abucheado en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 28 de julio, el equipo varonil de voleibol de playa de Países Bajos debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la dupla se encuentra Steven van de Velde, jugador que fue abucheado a lo largo del partido contra Italia, pues fue acusado y sentenciado por violar a una niña de 12 años.

En agosto de 2014, Steven van de Velde, de 19 años, fue a la casa de una niña a la que conoció por Facebook. Esperó a que su madre saliera de la casa para entrar y tener relaciones sexuales con la menor de edad. Van de Velde regresó a los Países Bajos, pero fue extraditado y arrestado en enero de 2015.

Un año después, el Tribunal de la Corona de Aylesbury escuchó que el deportista sabía de la edad de la niña porque había mantenido conversaciones con ella en Facebook. Fue acusado de tres delitos, incluido el de violación y sentenciado a cuatro años de prisión, al final, sólo permaneció 13 meses.

Tras su liberación, el NOC (Comité Olímpico Neerlandés) compartió un comunicado para informar que van de Velde cumplía las condiciones para volver a competir, por lo que reanudó su carrera en 2017.

El voleibolista de playa no ha hablado con los medios de comunicación durante estos Juegos Olímpicos ni se está quedando en la Villa Olímpica. El portavoz del equipo neerlandés, John van Vliet, dijo que la decisión de que Van de Velde no diera declaraciones fue tomada por el comité olímpico nacional y la misma fue compartida al COI (Comité Olímpico Internacional).

AP cuestionó al portavoz si estaban protegiendo al violador de una niña. “Estamos protegiendo a alguien que cumplió una condena por violación para que pueda disputar su deporte de la mejor manera y en el torneo para el cual se clasificó”, respondió.

Por su parte, la (FIVB) Federación Internacional de Voleibol dijo que no tenía la facultad para evitar que Países Bajos enviará a Van de Velde a los Juegos Olímpicos debido a que se clasificó de la manera establecida en el reglamento.

Su compañero de juego Matthew Immers dijo a la BBC después del partido que también creía que era justo que van de Velde pudiera participar.

Boos -and some applause - as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9 — Alexandra Topping (@LexyTopping) July 28, 2024