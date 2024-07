Ana Guevara es captada con su acompañante, Arely Nahle Balandrano, en restaurante en París

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), fue fotografiada junto a su acompañante Arely Nahle Balandrano en el restaurante Au Pied de Cochon.

“¿Quién anda disfrutando de los viáticos en Au Pied de Cochon en París? Si tu respuesta fue Ana Gabriela Guevara, ¡adivinaste!”, escribió @vampipe, usuario de X, acompañando la publicación con tres fotografías.

¿Quién anda disfrutando de los viáticos en Au Pied de Cochon en París?



Si tu respuesta fue @AnaGabrielaGue ¡Adivinaste! pic.twitter.com/tf7z1c9PCk — vampipe ? (@vampipe) July 30, 2024

Arely Nahle Balandrano aparece acreditada como acompañante de Ana Gabriela Guevara, aunque ésta última es quien se ve en las fotografías que porta el gafete de que la acredita como parte de la delegación mexicana. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 las dos también fueron captadas juntas.

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos, Guevara estuvo envuelta en una polémica, pues, este medio publicó que la Conade solicitó mediante un correo electrónico enviado al Comité Olímpico Mexicano (COM) el 9 de agosto de 2022 que reservara tres habitaciones con un valor de 75 ml euros en el hotel sede para mandatarios y ministros del deporte durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 11 de julio último, la titular de la Conade negó haber pedido habitaciones de hotel en París. “No hay ninguna cancelación, yo no tengo más acreditaciones que la mía y mi acompañante y no tiene ningún sentido decir que se pidieron más habitaciones, nunca lo solicitamos”, explicó Guevara.