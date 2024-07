Fue festín, no última cena. Esta es la pintura que se representó en la ceremonia de los JO de París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cristianos del mundo se pronunciaron en contra de la representación de un obra de arte durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, el pasado 26 de julio, al creer que se trataba de una versión de “La Última Cena”, de Leonardo da Vinci, cuando en realidad se trató de “El festín de los dioses”, de Jan van Bijlert.

Durante la inauguración se pudo observar la imagen de varias drag queens, modelos, bailarines, una dj y el cantante Philippe Katerine completamente pintado en azul y brillantina, con apenas una guirlanda cubriendo sus genitales mientras cantaba en lo que parecía una mesa y se convertiría en una pasarela.

La alegría de esa imagen acabaría con la denuncia de la Conferencia Episcopal Francesa de que la imagen había sido “una burla del cristianismo” y los obispos lamentaron el “exceso y la provocación”. La Conferencia Episcopal Española hizo eco de esta denuncia.

Otros personajes relacionados con la ideología de extrema derecha, como Marion Maréchal –diputada del parlamento europeo– también hicieron gala de su ignorancia en torno al arte. “A todos los cristianos del mundo que están viendo la ceremonia de París 2024 y se sintieron insultados por esta parodia drag queen de la ‘Última Cena’, sepan que no es Francia la que habla sino una minoría de izquierda dispuesta a cualquier provocación”, escribió en X.

“Abrir los Juegos Olímpicos insultando a miles de millones de cristianos en todo el mundo fue un comienzo realmente malo, queridos francéses”, declaró Matteo Salvini, líder del partido italiano de extrema derecha Liga Nord, miembro del gobierno de coalición de Giorgia Meloni.

El autodenominado “influencer misógino”, Andrew Tate, protestó frente a la embajada de Bucarest, Rumania –donde se encuentra tratando de evadir la ley por cargos de agresión sexual, violación y tráfico humano en el Reino Unido, Rumania y Estados Unidos– junto con su hermano Tristan, argumentando que el acto de la ceremonia de inauguración era una burla.

Ante los reclamos infundados de importantes derechistas y cristianos, conocidos y desconocidos, el Comité Organizador de los Juegos emitió una disculpa y explicaron la verdadera referencia y motivación para incluir el acto durante la ceremonia.

“Creo que quedó bastante claro. Allí está Dionisio, que llega a la mesa… ¿Por qué está allí? Porque es el dios de la fiesta, del vino y el padre de Sequana, la diosa del río Sena”, explicó el director creativo de las ceremonias de apertura y clausura de Paris 2024, Thomas Jolly al medio francés BFM TV.

La idea era “tener una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo, el Olimpismo (…) Nunca encontrarán en mí ningún deseo de burlarme, de denigrar nada en absoluto. Quería una ceremonia que reparara y reconciliara”, detalló Jolly.

Si bien, el director creativo no señaló una obra de arte específica, historiadores del arte han señalado “El festín de los dioses” (c.1635-1640) del pintor neerlandés, Jan Van Bijlert como la pintura representada durante la inauguración.

“Se representó un cuadro viviente. Apolo, el dios del sol, es reconocible por el halo, y Baco por las uvas en su cabeza”, señaló el historiador del arte Walther Schoonenberg, en un hilo en su cuenta de X.

Op de #OpeningCeremony van #Paris2024 werd een tableau vivant (een levend schilderij) getoond van 'Het Feest van de Goden' van Jan van Bijlert uit 1635 (bewaard in het museum in Dijon). Apollo, de Zonnegod, is herkenbaar aan de stralenkrans, Bacchus aan de druiven op zijn hoofd. pic.twitter.com/gzLk1APOIy — Walther Schoonenberg??? (@WSchoonenberg) July 28, 2024