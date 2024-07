Miguel de Lara no clasifica a la final de 200 metros estilo pecho en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel de Lara, nadador mexicano, tuvo la oportunidad de competir en las semifinales de 200 metros estilo pecho tras la lesión del neerlandés Arno Kamminga. Desafortunadamente no consiguió el tiempo para acceder a la final y se despide de parís 2024.

El nacido en Torreón terminó en la posición 17 en la fase eliminatoria, por lo que, al ser suplente, de manera automática tomaría el lugar de cualquiera de los nadadores que no pudieran competir en semifinales por cualquier causa.

“Absolutamente destrozado por tener que alejarme de la semifinal de esta noche. Después del calor de esta mañana me he herido a mí mismo y después de una larga consideración con el personal médico hemos llegado a la conclusión de que no puedo empezar esta noche. No ha sido la semana que he estado esperando, pero dicen que todo pasa por una razón”, escribió Kamminga en su cuenta de Instagram para anunciar que no competiría.

En la primera semifinal, donde de Lara ocupó el carril número 7, el mexicano registró un tiempo de dos minutos con 11 segundos y 28 centésimas, concluyendo en el octavo lugar. Entre ambas semifinales, de Lara quedó en la decimosexta posición.