¿Quién es Prisca Awiti?, deportista que le dio a México su primera medalla olímpica en judo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Prisca Awiti es la hija de Lola Alcaraz, una mexicana que vio a nacer a su niña en Londres hace 28 años. Su papá es keniano y le heredó ese hermoso color ébano que lleva en la piel con el que presume sus raíces africanas. Guadalupe es su segundo nombre, nada más mexicano que el de la virgen morena del Tepeyac.

El judo no fue el primer deporte que llegó a su vida, en su Londres natal fue una niña gimnasta hasta que a los ocho años por influencia de su hermano mayor, Philip, también judoca, se enamoró de esta arte marcial japonesa.

Prisca Awiti Alcaraz ha representado a México desde 2017. Hace tres años estuvo en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y desde entonces tuvo la mira fija París 2024 a donde calificó por ranking en el lugar 18 del mundo.

Foto: Conade

“Una inspiración muy grande fue mi hermano mayor, quien fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas en Grand Slam y compitió en mundiales. Crecí viéndolo como mi ídolo y quería lograr lo que él o incluso más. Todavía sigue siendo esa motivación, ya que hablo con él y me da consejos cuando algo se pone difícil.

“Competí en unos Juegos Olímpicos de la Juventud en Europa, y por esa participación nos dieron boletos para ir a Londres 2012.

Me tocó ver ganar plata a Gemma Gibbons (Gran Bretaña), y fue en ese momento cuando me dije que yo quería estar ahí y tendría una clasificación olímpica. Fue ahí donde empezó el sueño”, dijo Prisca Awiti en una entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El palmarés de Prisca Awiti es impresionante. Este martes se llevó la medalla de plata en la categoría de menos de 63 kilogramos frente a la eslovena Andreja Leski, quien la derrotó con un ippon, pero es cuatro veces ganadora de oro en abiertos continentales de la especialidad y en el Campeonato Mundial 2023 también arañó la medalla de bronce.

Awiti representa al estado de Guanajuato y decidió dejar de competir por el lugar donde nació porque se enamoró de México y de su gente. Su familia la acompaña siempre en la música que sus hermanos crean y le contagian. Antes de entrar a un tatami la escucha para motivarse.

Foto: Conade

“Mis hermanos hacen música, y antes de mis combates los pongo en mis audífonos porque siento que están ahí conmigo. Escuchar sus voces me da mucha calma y siento que no estoy sola, es algo religioso para mí. Prometo ir a París 2024 para dar todo de mí, mi esfuerzo y cada gota de sudor que tengo la dejaré en el tatami en cada combate. Voy con la meta de una medalla y creo que puede ser un oro.

“Le podría decir a mi yo de niña que lo logramos, que valió la pena todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo. Que la felicito por no rendirse en ningún momento y seguir adelante, dar todo en cada momento. Hay personas que pensaste iban a estar todo el tiempo pero no, así como han habido personas que jamás imaginaste seguirían aquí. Muchas gracias por la fuerza que me diste para lograr mis segundos Juegos Olímpicos”, dijo Prisca Awiti en la misma entrevista para la Conade.