En riesgo la presencia de Ana Guevara en París por adeudo con el Comité Organizador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, no podrá asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 si no liquida antes del 10 de julio un adeudo de 75 mil euros al hotel sede donde se hospedarán los ministros del deporte que estarán en la justa.

La funcionaria se rehúsa a pagar dicha cantidad, pues a pesar de que reservó varias habitaciones decidió que ya no desea alojarse en el hotel que el Comité Organizador eligió para los dirigentes deportivos por motivos de seguridad y logística.

Si Guevara no cubre el adeudo que se le ha estado solicitando desde enero de este año, el Comité Olímpico Mexicano (COM) no le entregará las acreditaciones con las que ella y su acompañante, así como otros tres funcionarios de la Conade, podrán entrar a las instalaciones olímpicas.

Así se lo hizo saber el director de administración del COM, Juan Guerrero, al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, a quien dirigió una carta el 25 de junio último en la que le solicitó que una vez que liquiden el adeudo de 75 mil 101 euros le envíe el comprobante de pago para concluir con el trámite de las acreditaciones que le permitirá a Guevara y demás servidores públicos asistir a los Juegos Olímpicos.

El lunes 8 de julio es la fecha límite en la que el COM puede realizar algún cambio de nombre en las acreditaciones de las personas que viajarán para participar en la justa veraniega.

Cabe resaltar que durante una reunión de la Jefatura de Misión que se llevó a cabo el 27 de marzo último, Benítez informó que ya no necesitaba las habitaciones que Guevara había reservado, pues ella y los funcionarios de la Conade se hospedarán en otro lugar.

El COM procedió a informar al Comité Organizador, pero éste respondió que la fecha para cancelaciones había vencido el 15 de septiembre de 2023, por lo que el compromiso contraído les obliga a cubrir el costo.

Después, el propio Benítez le dijo al Jefe de Misión de París 2024 que aceptarían liquidar los 75 mil euros a cambio de que el COM le entregue a la Conade más acreditaciones de las cinco que tienen asignadas para los funcionarios.