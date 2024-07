Ryan García es expulsado del Consejo Mundial de Boxeo por comentarios racistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) expulsó al boxeador mexicoamericano Ryan García, luego de que, durante una transmisión en redes sociales usara, repetidamente, un lenguaje racista y discriminatorio.

“Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB, por la presente, expulso a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización”, Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha rechazado múltiples intentos de recibir nuestra ayuda con su salud mental y abuso de sustancias”,publicó el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, en X.

Exercising my authority as president of the WBC , I am hereby expelling Ryan Garcia from any activity with our organization. We reject any form of discrimination. I fear for Ryan well being as he has declined multiple attempts for our help with mental health and substance abuse pic.twitter.com/pCIOH2am7B — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 4, 2024

A lo largo de una transmisión en vivo, Ryan García utilizó repetidamente insultos racistas e hizo comentarios despectivos sobre George Floyd, un hombre negro que murió en 2020 después de que un oficial de policía de Minneapolis se arrodillara sobre su cuello durante más de ocho minutos.

Ryan Garcia expressed his HATRED for Muslims when Sneako joined the X space..



“F*CK YOU & F*CK MUSLIMS” ?? pic.twitter.com/beTgDU1lWg — clip ?? (@clippedszn) July 4, 2024

García publicó un mensaje en X, donde dijo asumir la responsabilidad de sus palabras. Y aseguró que actualmente está viviendo un momento complicado porque está luchando contra el abuso se sustancias “Yo amo a los negros. Perdón a todos los que ofendí”, escribió.

I take all responsibility for my words



I’m misunderstood, I just got a lot of trauma



And It’s been a tough couple of months as everyone can tell but I AM SORRY



I struggle with substance abuse and it hard for me with everything going on



I actually love black people no cap… — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) July 5, 2024

Por su parte, la familia García también envió un comunicado inmediatamente después de lo sucedido, afirmando que las declaraciones del boxeador no reflejaban su verdadero carácter ni su educación.

“Nuestra familia no apoya inequívocamente ninguna de las declaraciones que ha hecho en relación con la raza o la religión, ya que no reflejan quién es Ryan realmente ni cómo fue educado”, dice el comunicado.

“Ryan ha sido abierto acerca de su continua lucha con la salud mental a lo largo de los años y, como familia, estamos comprometidos a asegurar y alentar que reciba la ayuda necesaria para navegar por este momento tan difícil y abordar tanto su bienestar inmediato como a largo plazo”.