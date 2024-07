La Selección Mexicana de basquetbol no clasifica a París 2024. Foto: EFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana de basquetbol perdió su última oportunidad para obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Puerto Rico venció 98-78 a los dirigidos por Omar Quintero en la semifinal del torneo preolímpico de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

Sólo hay un boleto más para acudir a los Juegos Olímpicos, por lo que los mexicanos sí o sí debían de ganarle a su rival. México llegó a las semifinales tras haber caído 96-84 ante Lituania y vencer 92-81 a Costa de Marfil en el Grupo A clasificatorio, en donde quedó en la segunda posición con tres unidades. Por su parte, los puertorriqueños terminaron líderes del grupo B al imponerse 73-57 a Italia y ganarle 99-56 a Baréin. Sumaron cuatro unidades.

El juego definitorio de la semifinal de México vs. Puerto Rico se realizó este sábado 6 de julio. Los mexicanos colocaron una tarea difícil a los puertorriqueños e incluso terminaron el primer cuarto ganando 25-20. Sin embargo, todo cambio en los cuartos posteriores. El ataque mexicano no logró hacer daño a la defensiva y Puerto Rico no perdono y poco a poco se fue alejando en el marcador.

La pizarra registró 98-78 a favor de los puertorriqueños, quienes se medirán en la final ante Lituania este domingo a las 16:00 horas. La última ocasión que la Selección Mexicana de basquetbol asistió a unos Juegos Olímpicos fue en Montreal 1976, cuando se ubicó en la décima posición de la competencia.