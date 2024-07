Julio César Chávez ofrece ayudar a Ryan García con sus problemas de adicción (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), compartió un video en su cuenta de X en donde aparece el exboxeador Julio César Chávez, quien se ofreció para ayudar a Ryan García contra su problema de adicción a las drogas y el alcohol.

“Mi querido Ryan, yo pasé por donde tu estás pasando. Por favor, échala ganas. Pide la ayuda y te la damos. Saludos y bendiciones”, comentó Chávez en el video.

Direct message from @Jcchavez115 to @RyanGarcia . Julio will celebrate next month 15 years sober pic.twitter.com/TEHtLrTCP8

En junio último, García recibió una suspensión de un año por parte de la CMB tras dar positivo a una sustancia prohibida llamada ostarine, la cual sirve para aumentar y conservar la masa muscular. El boxeador mexioamericano sería reintegrado hasta el 20 de abril de 2025, siempre y cuando presentara un análisis de orina que no arrojara la presencia de sustancias prohibidas, dijo la comisión.

Sin embargo, el 6 de julio, la CMB dio a conocer que expulsó a García después de que, durante una transmisión en redes sociales usara, repetidamente, un lenguaje racista y discriminatorio.

“Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB, por la presente, expulso a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización”, Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha rechazado múltiples intentos de recibir nuestra ayuda con su salud mental y abuso de sustancias”, publicó el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, en X.

A lo largo de una transmisión en vivo, Ryan García utilizó repetidamente insultos racistas e hizo comentarios despectivos sobre George Floyd, un hombre negro que murió en 2020 después de que un oficial de policía de Minneapolis se arrodillara sobre su cuello durante más de ocho minutos.

Ryan Garcia expressed his HATRED for Muslims when Sneako joined the X space..



“F*CK YOU & F*CK MUSLIMS” ?? pic.twitter.com/beTgDU1lWg — clip ?? (@clippedszn) July 4, 2024