Se agotó la mina del Tri: la peor generación de futbolistas en 30 años

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La eliminación temprana de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 desnuda la carencia de futbolistas de calidad, crisis que se agudiza con la deficiente formación de jóvenes en las fuerzas básicas de los clubes de la Liga MX. Así, el actual representativo nacional es el peor de los últimos 30 años y se quedó muy lejos de la ronda de semifinales que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró que disputarían.

“Esta es la peor selección en 30 años, pero no porque sean malos los jugadores sino porque no hay más. Los jugadores no tienen competencia (no hay más de dónde escoger), básicamente tienen su lugar asegurado en el equipo. Podemos hacer una lista de los mejores futbolistas mexicanos, hay 22, 23 y párale de contar.

“La realidad es que no estamos produciendo jugadores, no está saliendo talento nuevo, estamos atorados por malas decisiones que se han tomado desde hace años. Cuando yo quería estar en la selección éramos 10 en la misma posición, yo peleaba deportivamente contra Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Carlos Hermosillo; había mucha competencia, ahora eso no existe”, dice a Proceso, Ricardo Peláez, quien se ha desempeñado como director deportivo en tres de los clubes más importantes del futbol mexicano: América, Cruz Azul y Guadalajara.

Actualmente Pachuca es el único equipo que se ha enfocado en la creación y proyección de jóvenes. A los otros 17 clubes no les importan las fuerzas básicas y prefieren contratar a jugadores ya formados, más los nueve extranjeros que permite el reglamento y los naturalizados que puedan adquirir. Las canteras de Pumas, Guadalajara y América, que durante años nutrieron a la Selección, viven una crisis sin parangón.

Javier Alarcón, analista de la cadena de televisión ESPN, destaca que la crisis que atraviesa el balompié nacional obedece a que no se están generando futbolistas que primero sean atletas muy físicos, con resistencia, potencia y velocidad, es decir, que cumplan con el perfil que exigen las mejores ligas del mundo.

Añade que los clubes mexicanos piden cantidades exageradas de dinero para vender a un jugador, lo que impide que emigre a Europa, aunque sea a equipos de ligas que no son de élite para que pueda mejorar su nivel. El vivo ejemplo es la reciente compra de Erick “El Chiquito” Sánchez, adquirido por el América.

El mediocampista canterano del Pachuca, de 24 años y 1.67 metros, fue vendido por ocho millones de dólares a las Águilas. Los clubes europeos prefieren pagar dos millones de dólares por un jugador sudamericano con mejores características físicas.

El presidente de los Tuzos, Armando Martínez, confirmó hace unos días que hubo “algunas pláticas informales, se hablaron de algunos precios, pero estaban muy lejos de lo que era para nosotros y para el sueldo de ‘El Chiquito’”. Añadió que para tratar de vender jugadores a equipos europeos el Pachuca automáticamente reduce el precio en 30% “con tal de que se vayan y no venderlos a un equipo de aquí”. Finalmente, reconoció que es muy difícil vender futbolistas mexicanos.

“Sí creo que es una generación sensiblemente por debajo de otras en calidad, capacidad y jerarquía; creo que hay jugadores que llegan a la primera división y demuestran carencias técnicas, de fundamentos y no se diga en el plano atlético. Los clubes tienen abandonadas sus fuerzas básicas”, recalca Javier Alarcón.

Peláez, uno de los jugadores más combativos que han pasado por el cuadro Tricolor, y Alarcón coinciden en que la falta de talento se debe a un problema estructural históricamente solapado por todos los dirigentes que han pasado por la FMF: aunque es responsabilidad de los clubes desarrollar sus fuerzas básicas, la federación también les otorga un presupuesto anual para la formación de jugadores sin exigir resultados.

Alarcón. Directivos y federativos, desentendidos de la formación de futbolistas. Foto: Marco Antonio Cruz

Tras la eliminación de México en la fase grupos de la Copa América, el futbolista en retiro Marc Crosas, quien fue canterano del Barcelona, campeón de la Liga Uno con el Olympique Lyon y con el Santos Laguna en 2012, escribió en su cuenta de la red social X una crítica a los dirigentes del futbol nacional, a quienes sugirió que tengan la vergüenza de “pararse dos minutitos en un entrenamiento/partido” para que se den cuenta de lo mal que se trabaja en la formación de jugadores.

El ahora analista de TUDN explicó que no sirve de nada darle minutos de juego a los futbolistas menores de 23 años si se hace por cumplir una regla y no porque tengan el nivel suficiente para mantenerse en la Primera División. Crosas fue incisivo en señalar que el sistema de competencia de las categorías inferiores, como la Liga de Expansión, la Liga Premier y la Liga de Tercera División Profesional, es obsoleto, pues los límites de edad establecidos por la FMF no benefician el crecimiento deportivo. Actualmente los equipos pueden registrar sólo a ocho jugadores mayores de 23 años. Escribió:

Todas las grandes potencias siembran su competitividad desde abajo y aquí lo único que pretendemos desde el discurso populista es facilitar la llegada de jugadores sin la preparación ni las facultades suficientes para mantenerse en el más alto nivel. Nuestro futbol y su entorno viven retrasados en la mayoría de los aspectos en comparación con la élite.

Crosas también pidió que se deje de culpar a la ausencia del ascenso y descenso, a la presencia avasalladora de extranjeros y a la no participación en la Copa Libertadores; pues cuando sí existía, no había tantos foráneos y se jugaba en Sudamérica, los resultados de México en los Mundiales fueron los mismos: siempre queda eliminado en los octavos de final y no puede alcanzar el tan llevado y traído quinto partido.

“Ganar Mundiales Sub-17 con dos años de preparación previa no sirve demasiado si no se siguen sembrando bases que se mantengan en el tiempo que te permitan competir en Sub-20 y Mayor. La prioridad en inferiores es formar ganando, no ganar a como dé lugar. O cambiamos, mejoramos y evolucionamos o seguiremos destinados al ostracismo de la élite futbolística mientras seguimos exigiendo como si fuéramos una potencia, confundidos por la popularidad de nuestro futbol. (…) Repetimos lo que nos sirvió algún día como si hoy fuera la solución”, agregó.

Golpes de realidad

A más de un año del comienzo de la nueva administración de la FMF, encabezada por el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez y el pentatleta en retiro Ivar Sisniega, no ha habido cambios en la estructura del futbol nacional ni han mejorado los resultados del representativo desde la eliminación en primera ronda en el Mundial de Qatar 2022 y rumbo al de 2026, donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Una de las promesas del comisionado Juan Carlos Rodríguez fue realizar alianzas con ligas europeas y enviar a cuatro o cinco jugadores para que cumplan un proceso de formación de dos años y logren obtener el pasaporte comunitario. El proyecto fue presentado el 27 de julio de 2023 y siguen sin dar detalles de cómo será el proceso de exportación de jugadores ni los nombres de a qué equipos les interesa.

En los últimos 21 años el futbol mexicano ha exportado 57 jugadores a las ligas de 17 países de Europa, y esto tampoco ha redituado en mejores resultados en las Copas del Mundo. Los futbolistas mexicanos presentan carencias técnicas y tácticas que los relega a no tener minutos en la cancha.

Al cierre de la temporada 2023- 2024, México sólo tuvo cuatro representantes en el viejo continente, los defensas Edson Álvarez (West Ham de Inglaterra), Johan Vásquez (Genoa de Italia) y César Montes (Almería de la Segunda División de España), así como el delantero Santiago Giménez (Feyenoord de Países Bajos).

La crisis de jugadores mexicanos de calidad se agrava –y siembra más dudas sobre la posibilidad de exportarlos– cuando los mismos futbolistas que ya probaron suerte en Europa han declarado que el bajo nivel con el que llegaron a sus clubes les hizo pasar vergüenzas.

Johan Vásquez, quien después de rodar por varios equipos se forjó en las fuerzas básicas de los Pumas, fue parte importante en la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 bajo el mando de Jaime Lozano. Fue el único seleccionado que fichó con un equipo europeo en 2021 tras el logro.

En una entrevista concedida a la cadena deportiva TUDN el 14 de noviembre de 2023, el zaguero central de la Selección no tuvo empacho en contar lo que vivió cuando llegó al calcio con el Genoa.

“Cuando estaba en México pensaba que defendía, que hacía muy bien las coberturas, cuando llegué acá (Italia) la vida y el futbol te dan una cachetada de que hay aún muchas cosas que aprender. Recuerdo mis primeros entrenamientos en Genoa, me daba un poquito de vergüenza porque el míster (Davide Ballardini, quien después fue sustituido por el ucraniano Andriy Shevchenko) me paraba y decía mi nombre en voz alta: ‘Las cosas no se hacen así’, como si el entrenamiento sólo fuera para mí”

A las de Johan Vásquez hay que sumar las de otro zaguero, Héctor Moreno, quien vistió la camiseta de la Selección en 132 partidos. El ahora jugador de Rayados de Monterrey, repatriado de Europa, aseguró al canal de televisión de Grupo Multimedios que fue hasta que llegó a jugar allá aprendió a defender, leer las jugadas y cómo perfilar el cuerpo. “Tonterías que dices: ‘Tengo diez años siendo defensa y no sé nada de esto’”, aseguró.

El también defensa Miguel Layún, quien anunció su retiro del futbol profesional en diciembre de 2023, declaró al diario deportivo Récord que en México no hay una buena formación de jugadores y que eso complica las oportunidades para brillar en el futbol europeo.

“Yo crecí sin saber perfilarme, tuve que aprender en Italia. Llegué a Italia y me hacían entrenar cosas básicas que me daba hasta vergüenza como jugador profesional, el tener que aprenderlas hasta esa instancia de mi carrera.

“En México nadie se ha preocupado por formar a los jugadores de una manera distinta. Pasé por Italia, Inglaterra, Portugal y España, lo que vi de cómo preparan a los jóvenes para ser profesionales es una diferencia brutal con lo que se hace en México”, explicó.

Por si fuera poco, en noviembre de 2022 el periodista deportivo José Ramón Fernández dijo durante una entrevista con Proceso que Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección Mexicana de 2014 a 2018, le confesó que los jugadores mexicanos no saben nada de futbol ni de táctica.

El colombiano (Osorio) me dijo: ‘El futbolista mexicano no ve partidos de futbol, juegan futbol pero no sabe nada de futbol’. Osorio le habla al futbolista y le dice: ‘Vamos a jugar así y le describe tácticas’, y el futbolista está divagando pensando en que va a entrar a la cancha y va a meter cinco goles, entra y no pasa nada.

Limpia de veteranos

Ivar Sisniega presumió que durante su gestión como presidente de la FMF desarrollará a los nuevos futbolistas mexicanos mediante un nuevo modelo de trabajo uniforme desde selecciones menores. El federativo, quien de 1994 a 2000 fungió como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde su labor jamás fue la de formar deportistas, aseguró que reclutará a los niños que asistan a los Juegos Nacionales para crear una selección e implementará torneos en primarias y secundarias del país. Para este proyecto tampoco hay fecha de inicio ni ha explicado la logística del mismo.

Algo sobre lo que alardearon los dirigentes de la FMF durante la participación del Tricolor en la Copa América fue el “cambio generacional”, pues alegaron que se les dio minutos de juego y experiencia a los futuros jugadores titulares. En la competencia México fue el sexto país con menor promedio de edad, con 25.8 años. Entre los seleccionados había ocho jugadores menores de esa edad: el guardameta José “Tala” Rangel, los defensas Jesús “Chiquete” Orozco e Israel Reyes, el centrocampista Erick “El Chiquito” Sánchez y los delanteros César “El Chino” Huerta, Marcelo Flores, Bryan González y Santiago Giménez.

Sólo uno de ellos superó los 200 minutos de juego en los tres partidos que disputaron ante Jamaica, Venezuela y Ecuador. Santiago Giménez, de 25 años, sumó 227 minutos y fue titular en los tres encuentros, pero sufrió ya que prácticamente no recibió centros para rematar y en los pocos balones que le cayeron no pudo concretar. Giménez ya cumplió un año sin anotar con la Selección.

César Huerta participó 84 minutos, Israel Reyes sumó 44 y Erick Sánchez apenas disputó 19. Los otros cuatro mencionados vieron toda la Copa América desde la banca.

Sobre el supuesto “cambio generacional” Javier Alarcón explica que se trató de un intento fallido. “La FMF creyó que con este híbrido de jugadores veteranos y jóvenes podrían pasar de la primera fase y no. Esto no es un cambio generacional. Creo que lo que querían era quitarse de encima a jugadores como Hirving Lozano, Jesús Gallardo, Guillermo Ochoa y Henry Martín y tener el control del vestidor. Me da la impresión de que trataron de hacer una limpia en cuanto a los líderes que ya tienen mucho tiempo.

“Es la crisis más profunda del futbol mexicano y lo peor de todo es que no hay un sólo proyecto en el mediano plazo que realmente abone a lo deportivo. Es un momento muy complicado en la famosa revolución y transformación que prometió Juan Carlos Rodríguez”, alerta Alarcón.

Pese al fracaso, Jaime Lozano fue ratificado en su cargo por Duilio Davino, director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Aseguró que el proyecto continuará porque “el equipo creció en muchos aspectos y tienen cosas positivas” que rescatar, como los buenos minutos de juego ante Brasil en el partido amistoso previo a la Copa América, donde México perdió 3-2.

El 3 de julio último tuvo lugar la Asamblea de Dueños del Futbol Mexicano donde se anunció que la continuidad de Jaime Lozano será evaluada en dos semanas. El entrenador pidió 15 días para entregar su informe sobre la eliminación del combinado nacional, en el que se incluye una victoria 1-0 ante Jamaica, la derrota 1-0 con Venezuela y el empate a cero con Ecuador.

En la asamblea los dueños de los clubes abordaron los temas de desarrollo deportivo del futbol mexicano, los procesos administrativos, modificaron diferentes reglamentos de la Liga MX. También se aprobó la centralización del VAR que ahora tendrá una sede general en las instalaciones de la FMF y la autonomía de la Comisión de Árbitros, que se concretará en junio de 2025.

Los malos resultados han puesto en duda la capacidad de Duilio Davino para estar a cargo de las selecciones nacionales. El futbolista en retiro asumió el puesto en la FMF después de su salida como presidente deportivo de Rayados, donde en siete años consiguió un título de Liga MX, dos de la Liga de Campeones de la Concacaf y dos de la Copa MX.

Peláez. No hay talento nuevo por malas decisiones. Foto: Benjamín Flores

“La fragilidad” de Lozano

Jaime Lozano y su cuerpo técnico han sido criticados por la falta de experiencia que tienen al frente de un equipo y los federativos valoran la posibilidad de incorporar un auxiliar técnico experimentado, como Javier Aguirre. El actual auxiliar de Lozano es el japonés Ryota Nishimura, quien se formó en la Escuela Nacional para Directores Técnicos (ENDIT) de la FMF, y acumula la experiencia de trabajar en Cruz Azul, como entrenador de porteros, en Santos y en el Tampico Madero.

En 2017 se unió a Lozano en la dirección técnica de los Gallos Blancos de Querétaro y posteriormente fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en Tokyo 2020.

Al preguntarles a Javier Alarcón y Ricardo Peláez sobre la capacidad de Nishimura y de Duilio Davino, ninguno de los dos quiso responder, pues consideran que sería poco ético e irresponsable.

“Lo que sí me parece muy extraño es que le quieran imponer a Lozano un auxiliar técnico si él no lo ha pedido. Ahí volvemos a hablar de la fragilidad de Jaime porque estas cosas las tiene que pedir el entrenador. Se ha hablado de que podría ser Javier Aguirre. ¡Imagínate lo que sería, lo matas! Desde el principio no le tienen fe porque o lo nombras y lo dejas con todas sus decisiones o no lo nombras, y a Lozano lo han ido llevando con declaraciones contradictorias. Si confiaran en él lo dejarían trabajar.

“Lozano es un extraordinario entrenador…pero a futuro. No tiene hoy la madurez, aunque también es cierto que lo más importante es la calidad de los jugadores, la capacidad, la jerarquía y el liderazgo. El futbol mexicano se ha desentendido de hacer una introspección sobre cómo están formando jugadores. Lozano no es un problema, pero tampoco ha sido parte de la solución”, asegura Alarcón.

Sobre la continuidad de Lozano, Ricardo Peláez, quien dirigió la Comisión de Selecciones Nacionales en los periodos mundialistas de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, insiste en que debe quedarse hasta el Mundial 2026. Despedirlo sería peor.

“Me gusta que haya un técnico mexicano, que sea joven y se acerque un poco a la edad de los jugadores, quizás con poca experiencia en la Liga MX, pero hay que aprovechar el trabajo que se ha hecho. ¿Le falta experiencia? Sí, es una realidad. Se debe fortalecer su cuerpo técnico con un auxiliar elegido por él, pero que pueda cuestionarle”, señala Peláez.

En cuanto a la parte táctica, Peláez critica la forma de juego “muy cuadrada” de Lozano, sin variables que puedan cambiar el rumbo a los partidos.

“Las principales críticas son en lo táctico porque siempre juega de la misma forma. Sale con un 4-3-3, a veces quizá el movimiento que más hace es jugar con dos contenciones y un volante suelto, pero de ahí no ha variado. Las decisiones tácticas también se toman de acuerdo al rival, tienes que analizar al rival para diseñar un sistema de juego. Debe haber flexibilidad y Lozano no lo hace. Eso le pasó factura”, explica.

Sobre el mismo tema, Alberto García Aspe, uno de los jugadores referente que jugó 10 años en la Selección, participó en tres Mundiales y cuatro Copas América, dijo en entrevista con la cadena Fox Sports que Jaime Lozano no tiene lo necesario para seguir siendo el entrenador nacional.

“Haciendo un análisis de los partidos de preparación y de la Copa América, el Jimmy Lozano no tiene la capacidad para ser entrenador de la Selección y su cuerpo técnico tampoco. Al preparador físico se le lesionaron tres jugadores de temas musculares, el auxiliar trasmite poca personalidad y creo que no ayuda en nada.

“A Lozano le cuesta leer los partidos, no trasmite el liderazgo que debe mostrar un entrenador desde la banca y no sabe hacer los movimientos en los momentos justos de los partidos cuando el equipo rival te está pasando por encima”, explicó.