Sobre “En riesgo la presencia de Ana Guevara en París por adeudo con el Comité Organizador”

Derecho de Réplica

Apreciable Jorge Carrasco

PROCESO

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y solicitarle el derecho a réplica para la nota publicada en su medio titulada “En Riesgo la Presencia de Ana Guevara en París por Adeudo con el Comité Organizador”.

Lamento profundamente que la reportera Beatriz Pereyra no se sujete a los altos estándares de su reconocido medio y deje de lado el rigor periodístico a la hora de escribir información de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a la que no le pide versiones acerca de las notas o trabajos especiales que realiza.

De igual forma le reitero la disposición del área de Comunicación Social a siempre tener abierta la línea de comunicación para aclarar o despejar todas las dudas que pudieran tener en el ejercicio de nuestras tareas.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes y le mando por este medio la versión, así como la debida documentación de la nota en cuestión.

Cordialmente

Víctor Hugo Arteaga Martínez

Coordinador General de Comunicación Social

CONADE

Respuesta de la reportera

Señor director:

Víctor Hugo Arteaga se equivoca al decir que la información publicada es falsa, dado que el adeudo por el hospedaje existe y el Comité Olímpico Mexicano (COM) no está dispuesto a entregar las acreditaciones para los funcionarios de la Conade si la dependencia no cubre con ese pago.

La minuta a la cual se refiere, de la cual poseo una copia, señala que el 27 de marzo la Conade informó por primera vez al COM que no necesitaba las habitaciones que el Comité Organizador de París 2024 designó para los ministros del deporte de los países que asistirán a los Juegos Olímpicos, sin embargo, todavía durante junio el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, seguía solicitándole información a la directora Ana Guevara para saber cuándo se cubriría el pago de los 75 mil euros. Prueba de ello es el audio que tengo donde Benítez le dice textualmente sobre el punto al director administrativo del COM, Juan Guerrero, cuando éste le requirió el pago de las habitaciones: “contador, déjame preguntarle a la directora porque no tenemos todavía ese recurso; déjame preguntarle y con todo gusto te aviso”. Esa respuesta la dio el servidor público el 6 de junio.

El tema de la austeridad del gobierno federal es un argumento que pretende utilizar para tratar de justificar que nunca estuvieron dispuestos a hacer ese gasto que si bien es enorme la Conade sí hizo durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 cuando Guevara se alojó en el hotel que designó el Comité Organizador. Ahí la austeridad no importó mucho.

Sorprende que Arteaga en su boletín no haga referencia a la solicitud de 11 acreditaciones que la Conade solicitó al COM para sus funcionarios, un número exagerado dado que los medios de comunicación que no poseen derechos de transmisión sólo recibieron 16. No es muy austero querer que 11 servidores públicos viajen, pues quienes cumplirán funciones para atender a los deportistas ya están debidamente acreditados.

Finalmente, señor director, en referencia al comentario que Arteaga hace acerca del rigor periodístico de mi trabajo y de que nunca pido “versiones” a la Conade, le comento que además de que el área de Comunicación Social nunca atiende mis solicitudes, la contundencia de la información sustentada en documentos y evidencias irrefutables no necesita de una versión.

Él lamenta mi falta de rigor, yo lamento más que una persona como él haya sido designado en el cargo que ostenta después de que en abril de 2014, como un supuesto servicio informativo de su agencia Sport Press, envió un correo electrónico masivo a distintos medios y periodistas del país en el cual incluía un “boletín” y las fotos personales de una seleccionada nacional mexicana desnuda a quien humilló y exhibió públicamente. “Información” que, por cierto, me reclamó por no haber publicado. Eso además de ser un acto de violencia contra una deportista es hoy un delito que sanciona la Ley Olimpia. Considero que Arteaga no está autorizado ética ni moralmente para juzgar mi trabajo.

Beatriz Pereyra