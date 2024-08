Javier “El Vasco” Aguirre fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Javier “El Vasco” Aguirre fue presentado oficialmente como el sucesor de Jaime Lozano en el banquillo de la Selección Mexicana de futbol. El estratega aseguró que no llega a "apagar un incendio", sino que se une a un proyecto sólido, no como en sus procesos anteriores con el Tri.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento, también estuvieron presentes Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol ( FMF), Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles y Rafael Márquez, quién fungirá como auxiliar técnico del "Vasco".

El cuerpo técnico de Javier Aguirre está confirmado por Rafael Márquez y Toni Amor, como auxiliares, Joseba Ituarte será el entrenador de porteros y Pol Llorente como preparador físico.

"Es un orgullo estar aquí, soy mexicano y cada vez que mi país me necesita vendré con gusto.

"Es la primera vez que hay un proyecto y no vengo a salvar tres partidos, veo con alegría el gran avance que hay, se están haciendo cosas importantes", dijo Javier Aguirre.

El entrenador explicó que a pesar de que confía en el cambio generacional y en los jugadores jóvenes mexicanos, él llamará a los que atraviesen el mejor momento futbolístico sin importar su edad, por lo que los nombres de Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín podrían regresar a las convocatorias.

"No he tenido a ningún jugador actual de la Selección a mi mando. Para hablar de referentes necesito hablar con ellos, olerlos, ver cómo son y cómo son. Pero insisto, hay buen material humano, no quiero jugadores que "no se mueran de nada", explicó.

Por su parte Rafael Márquez admitió que durante los dos años que estará como auxiliar técnico aprenderá lo necesario de la experiencia de Javier Aguirre, para en 2030 tomar las riendas del equipo. Sin embargo, no descarta regresar a dirigir al Barcelona en un futuro.

"Haré un máster con el mejor entrenador qué ha tenido México y es una gran oportunidad para seguirme preparando. Tengo dos ilusiones muy grandes en la vida, una es ser entrenador de la Selección y otra regresar al Barcelona”.

Ésta será la tercera ocasión en la que Aguirre dirija al conjunto nacional mexicano. La primera oportunidad la tomó en las eliminatorias de cara al Mundial de Corea-Japón 2002. En ese periodo dirigió 27 juegos, con 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas, el equipo fue eliminado en octavos de final ante los Estados Unidos que ganó por marcador de 2 – 0.

La segunda etapa llegó en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, en aquella oportunidad, una vez más, México cayó eliminado en octavos de final al perder 3-1 ante Argentina. El Vasco comandó 32 juegos, ganó 20, empató 6 y tuvo 6 derrotas.