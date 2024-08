¿Quién es Yusuf Dikec, el tirador turco que se hizo viral por su estilo de tiro en París 2024? (Video)

CHATEAUROUX, Francia (AP) — El tirador turco Yusuf Dikec se ha vuelto viral en las redes sociales por su aparente actitud casual mientras disparaba para ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Las imágenes más compartidas muestran a Dikec tirando portando una camisa y con una mano en su bolsillo, un par de anteojos aparentemente estándar y una mirada impasible en su rostro. Ha sido comparado con un tipo normal que compite en los Juegos Olímpicos, o incluso con un asesino a sueldo.

Sin embargo, el tirador de 51 años no es un advenedizo. Ha competido en cada justa de verano desde 2008.

Y SIN PROTECCIÓN ??



El turco Yusuf Dikec de 51 años de edad, disputó la pelea por la medalla de oro, sorprendentemente sin las orejeras y sin las gafas de seguridad en #Paris2024#ParisEsTuyo pic.twitter.com/kzPqrn5El4 — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2024

Algunos memes contrastaron a Dikec con su oponente Damir Mikec, quien vestía un vestía anteojos especiales, una lente sobre el otro y un gran par de protectores para los oídos.

Dikec y Sevval Ilayda Tarhan conquistaron la medalla de plata en la prueba mixta de pistola de aire de 10 metros el martes. Fue la primera medalla olímpica de Turquía en tiro.

A diferencia de Dikec, su compañera de equipo Tarhan competió con grandes protectores auditivos y una visera, así como trenzas en los colores rojo y blanco de la bandera turca. También disparaba con una mano en el bolsillo.

Dikec fue 13ro en su prueba individual y acaba de completar su actividad en París 2024. Sin embargo, está pensando en los próximos Juegos de 2028. "Espero que lo próximo que venga en Los Ángeles sea una medalla de oro", dijo.

No es del todo cierto que Dikec no llevara ningún equipo de tiro. Tenía tapones amarillos para los oídos para bloquear las distracciones mientras disparaba en la final. Simplemente no eran visibles desde el ángulo de la imagen que se volvió viral.

Así como Dikec, el tirador chino Liu Yukun ganó el oro el jueves utilizando tapones para los oídos, pero sin anteojera ni visera.