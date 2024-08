“Ofrezco una disculpa a México por no haber sido capaz de darles una alegría”, Emiliano Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El debut del mexicano Emiliano Hernández en Juegos Olímpicos estuvo a poco de ser el soñado, pues estuvo cerca del podio en pentatlón moderno, sin embargo, quedó en cuarto lugar.

El mexicano remó contracorriente y remontó lugares para acariciar el podio, salió en la decimoprimera posición en el láser run para terminar en el cuarto peldaño, con todo y récord olímpicos

Tras finalizar su participación en pentatlón moderno, Hernández habló con los medios de comunicación acerca de su participación en París 2024. ““Di la competencia de mi vida. Al final cuatro disciplinas salieron como lo soñaba, pero esto es pentatlón y son cinco. Una disculpa a mi equipo, a mi familia, a México de no haber sido capaz de darles esa alegría”, comentó.

