David Faitelson discute con personal de los Juegos Olímpicos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- David Faitelson, comentarista de TUDN, volvió a protagonizar una polémica dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024, pues fue captado en video discutiendo con personal de la justa veraniega.

A poco de que concluyan los Juegos Olímpicos, en redes sociales circula un video donde David Faitelson se encara con integrantes del personal de los Juegos Olímpicos y con personal de seguridad.

En el video, de tan sólo 13 segundos de duración, no se señala el motivo de la discusión, sin embargo, se ve a Faitelson tomar su acreditación y mostrarla al personal que no lo dejaba pasar a una de las zonas de prensa. Además, cuando uno de los guardias de seguridad pone una de sus manos sobre el comentarista, éste le dice: “No me toques, no m toques”.