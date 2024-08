“Ana Guevara no tiene empatía con los deportistas”, dijo la atleta Alejandra Ortega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandra Ortega, marchista mexicana que acudió a los Juegos Olímpicos de París 2024, comentó que Ana Guevara, titular de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) carece de empatía hacia los deportistas mexicanos.

La declaración de la deportista que participó en la prueba de 20 kilómetros en marcha, donde quedó en el vigesimocuarto lugar, ocurrió durante su regreso a México. Los comentaristas de Fox Sports México la cuestionaron sobre Ana Guevara, quien, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, comentó que a los deportistas mexicanos les “falta una preparación más ambiciosa, que verdaderamente se la crean, que estén metidos en la competencia”.

"Es un poco de frustración y al mismo tiempo enojo, porque una persona de esa talla mundial que fue medallista también olímpica y que no tenga esa empatía con nosotros los deportistas que estamos en ese proceso, creo que sí es una tristeza para nosotros. Y para mí, mucho enojo, me molesta ese tipo de declaraciones que hace porque más que alentarnos, menosprecia el trabajo que estamos haciendo", dijo para Fox.

La marchista también fue cuestionada acerca del recurso que reciben los marchistas en México. Ortega dijo que la Conade si apoya a la marcha, pero que éste no llega a todos los atletas, sólo a unos cuantos. “Ahí se fuga el dinero para otro lado y ya no está enfocado para lo que es. La marcha si tiene el recurso a manos llenas, pero desafortunadamente no nos llega lo que nos tiene que llegar”, señaló.