Marco Verde regresa a México tras ganar la medalla de plata en boxeo en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A su regreso a México el boxeador Marco Alonso Verde, quien hizo historia al ganar la medalla de plata para México después de una sequía de 40 años en su disciplina, ofreció una conferencia de prensa para hablar de su resultado en los Juegos Olímpicos París 2024.

El mazatleco estuvo acompañado de su entrenador Radamés Hernández con quien ha practicado desde los 10 años de edad. Durante la conferencia Verde habló sobre su futuro en el boxeo y la preparación que tuvo para llegar a la justa parisina.

El púgil de 22 años destacó que a lo largo del ciclo olímpico pudo realizar campamentos en España, Kazajistán y Rumania, además de campeonatos del mundo, Juegos Centroamericanos y Panamericanos, lo que le ayudó a aumentar su nivel, por lo tanto, se sintió confiado para pelear por las preseas.

“Yo siempre lo dije, teníamos posibilidades de ganar, tuvimos fogueo y gracias a eso conseguimos una medalla. Al boxeador uzbeko ya lo teníamos ubicado, lo buscamos en un torneo, pero no se pudo dar la pelea. Sí lo hubiéramos conocido previamente quizá la estrategia habría sido otra”, dijo Radamés Hernández.

El boxeo profesional

Tras conseguir la presea olímpica la carrera de Marco Verde podría cambiar del boxeo amateur al profesional, sin embargo, el deportista asegura que ya le han llegado propuestas de algunas promotoras, pero aún no tiene una decisión tomada.

“Sí me han llegado ofertas, pero aún no tengo una decisión. El boxeo amateur es diferente, acá no eliges a tus rivales, es una maquinita la que te dice quién te toca, acá te enfrentas a los mejor de lo mejor. En París íbamos una pelea a la vez, nos enfocamos, apareció el tema de mi lesión y dije: ´Sí me tengo que quebrar la mano me la voy a quebrar aquí´”, sentenció Verde

Asimismo, el medallista olímpico aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna felicitación o mensaje de Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien tampoco se le vio en ninguna de las peleas de Verde en los Juegos Olímpicos.