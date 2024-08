“Lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”: Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, dijo la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ante las críticas tras ser fotografiada viajando en clase business a su regreso de París.

En redes sociales se difundió una fotografía de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en un asiento de clase bussines, cuyo costo oscila entre los 140 mil y 160 mil pesos.

La fotografía habría sido tomada en el viaje de regreso de París, sede de los Juegos Olímpicos, a la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la funcionaria acusada de cortar recursos a los atletas olímpicos respondió a las críticas por la fotografía asegurando que el vuelo lo pagó con sus recursos y que no fue cargado al erario.

“Si pueden checar por transparencia, verán que no hay ningún gasto cargado a la institución bajo este concepto. Lo cubrí yo, nada de esto lo cargué al erario”, explicó.

Aseguró que pedirá la factura y la exhibirá públicamente, aunque no dio fechas para ello.

Justificó haber viajado en clase bussines de la aerolínea Air France porque desde hace varios años tiene una dolencia en la espalda y su médico le recomendó viajar en clase ejecutiva cada que vuele por más de cinco ahoras.

Al ser cuestionada sobre los gastos que realizó al asistir a los Juegos Olímpicos París 2024, respondió que su declaración patrimonial está disponible para cualquier persona que la solicite por transparencia, y todo lo que posee es gracias a su trabajo, pues indicó que no tiene dependientes económicos, y todo lo que gana se lo gasta en su persona.

"Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija en qué gasto", dijo.