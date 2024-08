París 2024: para la Conade, medalla de... cobre

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En París 2024 no hubo milagros para México. Una vez más los Juegos Olímpicos ubicaron al deporte nacional en su realidad y confirmaron que la gestión de Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es la que ha entregado los resultados más pobres en lo que va del nuevo siglo.

La delegación mexicana no ganó ni una sola medalla de oro y aumentó a 12 años la racha sin que se escuche el Himno Nacional en una justa veraniega, la última vez que esto ocurrió fue en Londres 2012 con el futbol, deporte cuya federación no recibe recursos gubernamentales.

En el medallero México ocupa el lugar 65 y 10 países de América Latina quedaron mejor ubicados que nuestro país: Brasil (3 otros, 7 platas y 10 bronces) y Cuba (2 oros, 1 plata y 6 bronces), y Jamaica, Ecuador, Argentina, Chile, Santa Lucía, República Dominicana, Guatemala y Dominica fueron capaces de ganar al menos una presea dorada y por ello estan por encima de la delegación azteca.

Olvera y Celaya. Medalla sin dinero y sin entrenadora. Foto: Lee Jin/AP

Si bien es cierto que con las cinco medallas obtenidas en París se empató lo hecho en Río 2016 como la tercera mejor actuación mexicana desde Sidney 2000, dos de las preseas obtenidas fueron por deportistas a quienes desde enero de 2023 Ana Guevara le quitó sus becas y los recursos públicos federales para prepararse.

Las medallas de Osmar Olvera y de Juan Manuel Celaya se ganaron a pesar de que la directora de la Conade obligó a la entrenadora Ma Jin a no acompañar a Olvera durante más de un año. Se trató de un acto de sabotaje para el deportista.

México se presentó en París 2024 con 109 deportistas con la meta de obtener entre nueve y 12 medallas, de acuerdo con el optimista pronóstico de Guevara. Sin embargo, tras los 17 días de competencia la cosecha de cinco preseas quedó lejos de la predicción y sólo se consiguieron dos cuartos lugares, es decir, dos medallas que se pelearon muy de cerca, pero no se obtuvieron. Después de Tokyo 2020, la Conade presumió siete cuartos lugares como metales que estuvieron a punto de ganarse, lo cual, según Guevara, era un reflejo de buenos resultados.

Mucho dinero, pocas medallas

De las preseas obtenidas la de la judoca Prisca Awiti ni siquiera se encontraba dentro del pronóstico de Guevara, la plata fue una sorpresa que ayuda a maquillar el resultado general de la participación mexicana.

La Conade difundió un documento en el que dio a conocer que entre 2019 y 2024 el judo recibió 46.7 millones de pesos que fue distribuido entre 59 deportistas, de los cuales solamente Awiti pudo ganar un metal olímpico. Se trata de una presea que costó mucho dinero.

Las medallas que sí estaban en los pronósticos alegres de la Conade son la plata en el trampolín de 3 metros sincronizados con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, así como el bronce de Olvera en la prueba individual; el tercer lugar del equipo femenil de tiro con arco integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz y la plata del boxeador Marco Verde.

“La proyección está hecha y los números son fríos. El analítico no tiene sentimientos, ni aplausos, ni nada de eso, pero vamos a esperar que se logre, apostamos a que el reto sea vencer esas nueve medallas del histórico récord mexicano de 1968”, declaró Guevara el 23 de julio último.

En París, la delegación mexicana disputó un total de 30 finales olímpicas (algunas fueron de seis y otras de 12 participantes), de las cuales 20 fueron directas y las 10 restantes con rondas de clasificación como en el judo, tiro con arco, las pruebas individuales de clavados y pentatlón moderno. Se consiguieron 31 resultados dentro del top 10 mundial y apenas 19 de ellos entre el cuarto y octavo puesto que les valió a los deportistas un diploma olímpico por quedar entre los primeros ocho. Si a ellos sumamos los cinco medallistas entonces son 24 deportistas con diploma dentro del top 8.

La dupla conformada por Kevin Berlín y Randal Willars, así como el pentatleta Emiliano Hernández, fueron los únicos mexicanos que culminaron en el cuarto lugar, los clavadistas a tres puntos y Hernández a cuatro segundos de la presea de bronce.

Los diplomas olímpicos fueron para –además de a los mencionados medallistas– los clavadistas Kevin Berlín, Randal Willars, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo; los marchistas Alegna González y Ever Palma; las ciclistas Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Jessica Salazar; el taekwondista Carlos Sansores, los arqueros Alejandra Valencia y Matías Grande, los tiradores Edson Ramírez, Goretti Zumaya y Gabriela Rodríguez; el lanzador de bala Uziel Muñoz, el equipo de natación artística y el pentatleta Emiliano Hernández.

En los clavados la pareja que conforman Randal Willars y Kevin Berlín quedaron a tan solo 3.48 puntos del bronce en la final de plataforma de 10 metros sincronizados. Los mexicanos tuvieron errores en la sincronización que fue castigado por los jueces y se esfumó la presea para México.

Por su parte, Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco no pudieron refrendar el bronce de hace tres años en la plataforma de 10 metros sincronizados. El podio fue para China, Corea del Norte y Gran Bretaña.

En el tiro con arco individual la doble medallista Alejandra Valencia cayó en los cuartos de final ante la surcoreana Lim Si-Hyeon por marcador 6-4, quien finalmente se llevó la medalla de oro en esta prueba.

Recurso escatimado

En el pentatlón moderno Emiliano Hernández Uscanga no pudo ganar la medalla de bronce a pesar de que llegó a París como subcampeón mundial y sexto del ranking mundial y del olímpico.

El abanderado mexicano brilló con luz propia en la final de pentatlón moderno y aunque sus esfuerzos no le alcanzaron para llevarse una medalla, batió un récord mundial en la prueba de tiro-carrera donde pudo escalar siete posiciones al registrar el mejor tiempo y mayor cantidad de puntos con 710 para un total de 1532 unidades.

Cabe destacar que la edición de París 2024 fue la última donde la equitación formó parte de las cinco disciplinas del pentatlón moderno. Este cambio obedece a que se han presentado casos de maltrato animal. A partir de Los Ángeles 2028 se integrará una carrera de obstáculos en lugar del ecuestre y Hernández no sabe si continuará en este deporte. Emiliano fue uno de los deportistas a los que la Conade le escatimó los recursos porque prefirió dárselos a su consentida y protegida Mariana Arceo, quien finalizó en el último lugar de su competencia.

En marcha la chihuahuense Alegna González participó en la prueba individual y también en el relevo mixto al lado de Ever Palma caminando los 42 kilómetros 195 metros, prueba que sustituyó a los 50 kilómetros que salieron del programa olímpico.

En la prueba de los 20 kilómetros González culminó en el quinto lugar con tiempo de 1 hora 27 minutos 14 segundos y aunque mejoró su marca en comparación con Tokyo 2020 volvió a quedar fuera del podio.

González y Palma concluyeron en el quinto sitio con marca de 2 horas 52 minutos y 38 segundos. Durante la competencia Alegna fue la marchista más rápida durante sus dos relevos y a pesar de mostrar un gran nivel, Palma se vio superado al caer de la posición tres al décimo lugar y quedaron fuera de las medallas.

Sansores y Souza. El taekwondo quedó a deber. Foto: Conade

Aunque Alexa Moreno no estaba considerada como favorita en sus terceros Juegos Olímpicos buscaba mejorar lo hecho en Tokyo 2020 donde se quedó a 17 centésimas de subir al podio. En París 2024 no pudo avanzar de la ronda clasificatoria y culminó en el lugar 46 general.

Sin duda la peor participación de los mexicanos fue en el taekwondo. Carlos Sansores en la categoría de más de 80 kilos llegó a la pelea por la medalla por la vía del repechaje y finalmente perdió ante el campeón olímpico, el marfileño Cheick Sallah Cisse.

En el caso de Daniela Souza se quedó sin posibilidad de ganar medalla en la categoría de menos de 49 kilogramos, pues cometió varios errores en su único combate. Souza cayó en los octavos de final ante la tunecina Ikram Dhahri en un combate que se le escapó de las manos al tener cinco amonestaciones de las cuales no se percató por falta de concentración.

Despilfarro a pedir de boca

El fracaso en el taekwondo se acrecienta dado que en el último ciclo olímpico recibió una inversión gubernamental de casi 175 millones de pesos. Carlos Sansores y Daniela Souza recibieron más de siete millones en becas y estímulos deportivos, de 2021 a 2024.

“El taewkondo nos quedó a deber”, dijo Guevara en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles 14 de agosto.

Esto se contrapone al nulo apoyo que reciben otros deportes que sí dan resultados como el voleibol de playa al que la Conade le otrogó casi 250 millones de pesos en tres años y no logró que nadie calificara a París 2024. Lo mismo ocurrió con el softbol que recibió 142.5 millones de pesos cuando no estaba en el prograba olímpico, ya que fue excluido y volverá hasta Los Ángeles 2028.

Ni qué decir del mejor deportista de México en París 2024, Osmar Olvera. El ahora doble medallista consiguió uno de los resultados más importantes en la historia deportiva del pasís pese a que durante el ciclo olímpico recibió únicamente 156 mil pesos por concepto de beca deportiva. Olvera es uno de los tantos deportistas mexicanos de las disciplinas acuáticas que han sido afectados por los abusos de Ana Guevara y no reciben recursos públicos para asistir a las competencias internacionales.

El deportista tuvo que recurrir a la iniciativa privada para solicitar apoyo económico y así poder realizar viajes y campamentos, mismos que rindieron frutos con las preseas de plata y bronce. El Instituto del Deporte de Nuevo León también le ayudó.

Al finalizar los Juegos Olímpicos París 2024, la titular de la Conade declaró para la cadena televisiva Fox Sports que para ella hay un balance positivo y que se habían logrado importantes resultados.

“Se empató el resultado de Río 2016 (con cinco medallas), superamos el de Tokyo (4). También es doloroso porque hubo tres posibilidades (de preseas) que se quedaron en la línea. Y muchos otros que se quedaron en el camino, marcando esta tendencia de que el número deseado que anunciamos en México de las posibles nueve se quedó en el intento. Falta una preparación más ambiciosa, que verdaderamente se la crean, que estén metidos en la competencia, hay que darle vuelta a la página”, dijo Guevara lavándose las manos y en un claro reclamo a los deportistas con quienes se ha confrontado a lo largo del sexenio.

En la conferencia de prensa este miércoles 14, Guevara explotó contra los medios de comunicación al acusarlos de difamarla durante toda su gestión al frente de la Conade.

Ever Palma y Alegna González. Una medalla que no se logró. Foto: Conade

“Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Siguen diciendo mentiras, sigo esperando que me traigan impreso lo que me dicen, no hay averiguación en la fiscalía, no hay nada”, dijo.

Guevara recalcó que con la acreditación que tenía no podía acercase a los deportistas y que su función no era “hostigarlos ni generarles espectativas”, en comparación al papel que tomó María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Guevara recalcó también que en su gestión se le otorgaron menos recursos económicos a la Conade a diferencia de otros sexenios, pero aseguró que eso no fue un impedimento para conseguir los resultados.

Y, finalmente, indignada por los cuestionamientos del viaje oneroso que hizo a París donde se le vio viajando en clase premier y comiendo en restaurantes que no corresponden a lo que proclaman los principios de la 4T y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Guevara soltó: “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija en qué gasto”.