David Faitelson arremete contra Ana Gabriela Guevara por polémicas declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), declarara en conferencia de prensa: “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, tras ser fotografiada viajando en clase business a su regreso de París, diversas personalidades criticaron a la medallista de plata en Atenas 2004.

David Faitelson, comentarista de TUDN, criticó lo dicho por Guevara y no se guardó nada, pues, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), publicó un mensaje dirigido a Guevara.

"Ana Gabriela Guevara se olvida una cosa: ella es una 'servidora pública'. Mientras no sea con lo que usted y yo pagamos de impuestos, todo lo que ella trague, se unte y vista que lo haga como le dé su 'regalada' gana", escribió.

Ana Gabriela Guevara se olvida de una cosa: ella es una “servidora pública”.

Mientras no sea con lo que usted y yo pagamos de impuestos, todo lo que ella trague, se unte y vista que lo haga como le dé su “regalada” gana… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 15, 2024

Asimismo, Faitelson no desaprovechó la oportunidad de cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador quien respaldó la gestión de Guevara durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Quiero hacerle un reconocimiento a Ana Guevara porque ya lleva un tiempo que la prensa la cuestiona. Ella tiene medalla de bronce en cuestionamientos de los medios, pero el oro es mío, yo le gano. Ana te queremos mucho, tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo", dijo López Obrador.

AMLO da espaldarazo a Ana Gabriela Guevara tras críticas: "Te queremos mucho, tienes nuestro apoyo".



Durante el abanderamiento de la delegación mexicana para los Juegos Paralímpicos de #Paris2024, el presidente @lopezobrador_ dijo que la exatleta y actual titular de @CONADE… pic.twitter.com/lQFy3846K1 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 16, 2024

Por lo que el comentarista publicó “Medalla de bronce para Ana Gabriela Guevara’, dice sonriente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto, si van a tomar el deporte como una broma, no hagan desperdiciar ni el tiempo, ni el esfuerzo y ni la dedicación de nuestros atletas… Cada vez más vergonzoso el escenario post-olímpico mexicano…", sentenció.