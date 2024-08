Madre biológica de Simone Biles reaparece después de abandonarla y le ofrece una disculpa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Shannon Biles, madre de la gimnasta y multimedallista olímpica Simone Biles, reapareció después de 21 años de abandonarla para ofrecerle una disculpa. Desde los 6 años de edad, Simone Biles comenzó vivir con sus abuelos maternos, pues su madre, Shannon, tomó la decisión debido a que era incapaz de cuidar a sus hijos, esto por su adicción a las drogas y el alcohol.

Shannon Biles, de 52 años, ofreció una entrevista para el medio inglés Daily Mail, donde externó que vive con la esperanza de que llegue el día en que Simone se acerque a ella para ofrecerle una disculpa por el pasado que no puede cambiar.

'Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y mi padre no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien", explicó a Daily Mail.

Shannon tuvo cuatro hijos (Tevin, Ashley, Adria y Simone), quienes vivieron en diferentes casas hogar y centros de adopción en Columbus, Ohio, hasta que Ronald y Nellie, padres de Shannon, adoptaron a Adria y Simone, quien ene se entonces tenía 6 años, y se fueron a vivir a Texas. Harriet, hermana de Ronald, adoptó a Tevin y a Ashley y se mudaron a Cleveland.

En 2018, Shannon se declaró en bancarrota. Y, de acuerdo a los registros del Tribunal Municipal del Condado de Franklin, ha enfrentado 36 judiciales por diversas acciones delitos, como tráfico de drogas, conducir en estado de ebriedad, falsificación y portación de armas.

En enero de 2020, fue declarada culpable de agresión y se le impuso una sentencia de prisión suspendida de 180 días y libertad condicional hasta enero de 2022. Desde hace dos años ha logrado mantenerse alejada de problemas judiciales y actualmente trabaja como cajera en la tienda Save A Lot.

“Soy una adicta en recuperación y siempre será una adicta. Pero hay un camino hacia la recuperación, Tienes que aprender a mantenerte alejado de las personas, los lugares y las cosas. Cambia tu rutina y vive tu vida. Vive tu mejor vida”, comentó en la entrevista.

Shanon explicó: 'Lo que sé sobre Simone lo escucho a través de mi padre. Hablo con mi papá todo el tiempo. Estamos bien ahora. Era justo su cumpleaños y lo llamé para desearle feliz cumpleaños”.

El padre biológico de Simone, Kevin Clemons, vive en Cleveland y tampoco tiene contacto con su hija, pues se encuentra luchando contra sus problemas de adicción. Shanon aún está en contacto con él y, compartió en la entrevista que a él también le encantaría reconstruir una relación con su famosa hija.

'Tengo su número telefónico, pero no lo usaré. Quiero que ella se acerque a mí. Ella tiene 27 años ahora y está casada, me hubiera gustado ser parte de eso, pero sólo me queda esperarla. No puedes presionar a nadie”, concluyó.

La gimnasta estadunidense Simone Biles acumula un total de 7 medallas de oro, en dos participaciones olímpicas, Rio 2016 y París 2024. Estas son todas las medallas que ha conseguido Simone Biles en su trayectoria en los Juegos Olímpicos: