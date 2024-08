Falso que mujeres transexuales compitan por medalla de box en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves 1 de agosto, la boxeadora italiana Angela Carini, decidió retirarse de su combate en los octavos de final en París 2024, al cabo de apenas 46 segundos, contra la argelina Imane Khelif, argumentando que ni un hombre le había pegado tan duro, ni siquiera en sparrings, como la africana. A partir de ahí, internautas y hasta medios de comunicación comenzaron a señalar que Khelif es una persona transexual.

No es la primera ocasión en la que la pugilista argelina se ve envuelta en esta polémica, pues en diciembre de 2022, durante la final del Torneo Golden Belt, en Guadalajara, Jalisco, Imane Khelif enfrentó a la mexicana Brianda Cruz. La victoria la obtuvo boxeadora de africana y el video de su combate se viralizó en redes sociales, y con ello comenzaron los rumores de la supuesta “ventaja biológica” de la argelina sobre la mexicana.

Khelif y la taiwanesa Lin Yu-Ting fueron descalificadas el 25 de marzo del campeonato mundial de 2023 en Nueva Delhi, organizado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). A Lin le quitaron su medalla de bronce después de someterse a pruebas “bioquímicas” exigidas por la IBA, con sede en Rusia.

En un comunicado, al IBA aseguró que las atletas “no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales”. La asociación detalló que test indicó, de manera concluyente, “que ambas deportistas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

Por su parte, Umar Kremlev, el presidente de la IBA, señaló al medio ruso Tass que la decisión se basó en los resultados de pruebas de ADN que, presuntamente, demostraron que “tenían cromosomas XY”, razón por la que Khelif fue excluida y descalificada del torneo en Nueva Delhi, sin embargo, los resultados nunca fueron mostrados públicamente. Desde entonces se ha cuestionado que Khelif suba al cuadrilátero contra mujeres cisgénero, argumentando que ella “biológicamente es un hombre”.

Cabe señalara que tras una serie de escándalos en la IBA, el Comité Olímpico Internacional (COI) le prohibió a esa asociación organizar el torneo de boxeo para las olimpiadas en París 2024, lo cual permitió a Khelif participar contra otras rivales mujeres.

El portavoz del COI, Mark Adams, declaró ante medios internacionales que: “Todos los que compiten en la categoría femenina… están cumpliendo con las reglas de elegibilidad de la competencia (…) En sus pasaportes aparecen como mujeres y allí se indica que son mujeres. Estas atletas (Khelif y Lin) han competido muchas veces antes durante muchos años, no acaban de llegar, compitieron en Tokio (en 2020)”, según reportó France 24.

Isn’t it interesting how at the 2020 Olympics, when Imane Khelif lost to Kellie Harrington ???? in the quarterfinals, literally no one accused her of being a man?



It’s almost as if brain dead right wing morons will hope on any conspiracy theory train pic.twitter.com/jH290S4L4K — Algeria FC (@Algeria_FC) August 1, 2024